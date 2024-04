Uz atsevišķiem izmeklējumiem garas rindas

SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs norāda, ka attiecībā uz ambulatoro palīdzību slimnīcas kapacitāte nav tik liela, lai sniegtu palīdzību tik pacientiem, cik mediķi vēlētos, tāpēc uz atsevišķiem izmeklējumiem vai pie speciālistiem var nākties gaidīt mēnešiem. Piemēram, uz ultrasonoskopijas vai doplerogrāfijas izmeklējumu rindā jāgaida pat līdz pusgadam, tāpēc cilvēkus uz šiem izmeklējumiem šobrīd nemaz nepieraksta, jo daudziem pēc pusgada izmeklējums vairs nav aktuāls vai, iespējams, viņi ir atraduši, kur to var saņemt ātrāk.



Arī saņemt rehabilitācijas pakalpojumus dienas stacionārā var nākties gaidīt vairāk nekā sešus mēnešus, bet saņemt ambulatoro rehabilitāciju – ap četriem mēnešiem. Vizīti pie neirologa jāgaida divus mēnešu, arī par maksu, jo speciālistu ir tik, cik ir – viņu vienkārši trūkst. Tā, piemēram, Ogres slimnīcā ar pilnu slodzi strādā tikai viena neiroloģe. "Šāda situācija nav tikai Ogres slimnīcā. Saņemt ambulatoros pakalpojumus problemātiski ir arī citās medicīnas iestādēs. Problēma ir arī tā, ka trūkst ne vien ārstu – speciālistu, bet arī pašu medicīnas iestāžu, kas savulaik likvidētas, veicot slimnīcu tīkla optimizāciju, un pacienti uz Ogri brauc ārstēties arī, piemēram, no Aizkraukles vai Salaspils. Problēma nereti ir arī tā, ka cilvēki, kuriem saņemt pakalpojumu bijis garš gaidīšanas laiks, pieraksta dienā nemaz neierodas, pat pēc atgādinājuma, vai vienkārši uz medicīnas iestādes darbinieka zvanu neatbild. Rezultātā šo pakalpojumu nesaņem arī cits pacients, kurš būtu gatavs ierasties," skaidro D. Širovs.



Problēmas ir arī ar akreditēto slimnīcas laboratoriju. Proti, no Nacionālā Veselības dienesta (NVD) joprojām nav saņemti aptuveni astoņi tūkstoši eiro par pērn laboratorijā veiktajiem izmeklējumiem, kas bija virs normas, ko apmaksā NVD. D. Širovs norāda, ka arī šogad jau ir aptuveni 30 procentu pārstrāde un faktiski, ja netiks samaksāts vēl par iepriekšējo gadu, var nākties ierobežot arī laboratorijas pakalpojumus. Atbildes no NVD faktiski nav nekādas.