Ar kamerām tiks veikta atsevišķu administratīvo pārkāpumu konstatēšana: OCTA neesamība, derīgas tehniskās apskates neesamība, tāda transportlīdzekļa izmantošana ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts noteiktajā kārtībā, kā arī vinjetes neesamība tajos autoceļu posmos, kur tās iegāde ir obligāta.
Kameras darbosies uz Rīgas apvedceļa, Jelgavas šosejas, autoceļa Jēkabpils - Rēzekne - Ludza, Tīnūžu šosejas, Siguldas šosejas, Bauskas šosejas, Daugavpils šosejas, Liepājas šosejas, Ventspils šosejas, Klaipēdas šosejas, uz autoceļa Ventspils - Kuldīga - Saldus.
Pirms stacionārajām videokamerām ir izvietota ceļa zīme "Kontroles ierīce".
Policija aicina transportlīdzekļu vadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumu prasības.