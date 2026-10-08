Uzlādējiet telefonus! Latvijai tuvojas spēcīgs vējš

"Sadales tīkls" aicina iedzīvotājus laikus uzlādēt mobilos telefonus un viedierīces, kā arī rūpēties par personīgo drošību elektrolīniju un elektroietaišu tuvumā.
Vairāki simti elektromontieru visā Latvijā ir gatavi strādāt pastiprinātā režīmā, tostarp arī naktī, lai operatīvi novērstu elektrotīkla bojājumus.
Iedzīvotāji tiek brīdināti neiet tuvumā gaisvadu elektrolīnijām, ja redzami bojājumi vai applūdušas elektrostacijas, un nekavējoties ziņot par bīstamām situācijām, zvanot uz vienoto ārkārtas numuru 112 vai uz "Sadales tīkla" tālruni 8404.
Ja pazūd elektrība, ieteicams vispirms pārbaudīt elektrības drošinātājus jeb tā dēvētos korķus. Jaunākā informācija par reģistrētajiem bojājumiem pieejama "Sadales tīkla" interneta mājaslapā atrodamajā digitālajā atslēgumu kartē.
Nereģistrētus bojājumus vai defektus iedzīvotāji aicināti pieteikt "Sadales tīkla" mājaslapas sadaļā "Pieteikt bojājumu", kur iespējams pievienot arī notikuma koordinātes.
Pasliktinātos laikapstākļos visvairāk apdraudētas ir neizolētas gaisvadu elektrolīnijas, kas veido 31% no visa "Sadales tīkla" elektrotīkla. Operators pakāpeniski veic elektrolīniju modernizāciju, tostarp to pārbūvi pazemes kabeļos un izolētos gaisvados, veidojot arvien drošāku tīklu. Sagaidāms, ka 2030. gadā izolētā elektrotīkla īpatsvars būs tuvu 80% (zemsprieguma elektrotīklā pat 100%).
Tāpat uzņēmums ik gadu no potenciāli bīstamiem kokiem, krūmiem un zariem attīra gaisvadu elektrolīniju trases, tomēr spēcīgās vētrās elektrolīnijās var tikt iegāzti arī ārpus elektrolīniju trasēm augoši lielie koki.