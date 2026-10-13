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Otrdiena, 13. oktobris, 2026 15:32

"Uzmanību, deg!" Arī Ikšķilē aktīvi nodod nolietotās elektroierīces

OgreNet / Leta
"Uzmanību, deg!" Arī Ikšķilē aktīvi nodod nolietotās elektroierīces
Ilustratīvs attēls no Eko Baltia Vide
Otrdiena, 13. oktobris, 2026 15:32

"Uzmanību, deg!" Arī Ikšķilē aktīvi nodod nolietotās elektroierīces

OgreNet / Leta

Ugunsdrošības kampaņas "Uzmanību, deg!" laikā Rīgas, Ikšķiles un Jūrmalas iedzīvotāji nodevuši vairāk nekā 53 tonnas nevajadzīgu un nolietotu elektroierīču, aģentūru LETA informēja vides apsaimniekošanas uzņēmumā SIA "CleanR". "CleanR" sadarbībā ar SIA "Zaļā josta" no 20. augusta īstenoja kampaņu "Uzmanību, deg!", kuras laikā organizētas "Tīrmājas" akcijas piecās Rīgas apkaimēs, kā arī Ogres novadā un Jūrmalā. Rīgā akcijas norisinājās Āgenskalna tirgū, Grīziņkalna parkā, tirdzniecības centra "Imanta", veikalā "Lidl" Augusta Deglava ielā 160 un tirdzniecības centra "Akropole Rīga" stāvlaukumos. "Tīrmājas" plānotas arī Ropažu un Ķekavas novadā.

Kampaņas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību ugunsgrēku riskiem, ko var radīt nepareizi izmestas elektroierīces un tajās esošie akumulatori, vienlaikus piedāvājot iespēju atbrīvoties no nevajadzīgajām ierīcēm.

Uzņēmumā norāda, ka biežāk iedzīvotāji nodeva sadzīves elektroierīces un ierīces ar baterijām vai akumulatoriem. Šādas ierīces, nonākot sadzīves atkritumos, var radīt paaugstinātu ugunsgrēka risku, jo atkritumu savākšanas un šķirošanas procesā akumulatori var tikt saspiesti, caurdurti vai citādi bojāti.

Vienlaikus iedzīvotāji aktīvi izmantoja iespēju atbrīvoties no lielgabarīta elektrotehnikas, piemēram, televizoriem, ledusskapjiem un veļas mazgājamām mašīnām.

"CleanR" valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs norāda, ka savāktās vairāk nekā 53 tonnas elektroiekārtu apliecina augstu iedzīvotāju iesaisti, turklāt šis apjoms līdz gada beigām vēl pieaugs, jo vairākas šogad plānotās akcijas vēl norisināsies.

Kampaņas laikā Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētnieki kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistiem kontrolētos eksperimentos demonstrēja litija akumulatoru reakciju uz saspiešanu, caurduršanu un karsēšanu. Eksperimentu video parāda, kā neliela elektroierīce ar akumulatoru nepareizas rīcības gadījumā var kļūt par ugunsgrēka cēloni. Video, kā arī praktiski padomi par drošu rīcību ar elektroierīcēm un to nodošanu, apkopoti kampaņas tīmekļa vietnē "cleanr.lv/uzmanibu-deg".

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