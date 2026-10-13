"Uzmanību, deg!" Arī Ikšķilē aktīvi nodod nolietotās elektroierīces

Kampaņas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību ugunsgrēku riskiem, ko var radīt nepareizi izmestas elektroierīces un tajās esošie akumulatori, vienlaikus piedāvājot iespēju atbrīvoties no nevajadzīgajām ierīcēm.
Uzņēmumā norāda, ka biežāk iedzīvotāji nodeva sadzīves elektroierīces un ierīces ar baterijām vai akumulatoriem. Šādas ierīces, nonākot sadzīves atkritumos, var radīt paaugstinātu ugunsgrēka risku, jo atkritumu savākšanas un šķirošanas procesā akumulatori var tikt saspiesti, caurdurti vai citādi bojāti.
Vienlaikus iedzīvotāji aktīvi izmantoja iespēju atbrīvoties no lielgabarīta elektrotehnikas, piemēram, televizoriem, ledusskapjiem un veļas mazgājamām mašīnām.
"CleanR" valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs norāda, ka savāktās vairāk nekā 53 tonnas elektroiekārtu apliecina augstu iedzīvotāju iesaisti, turklāt šis apjoms līdz gada beigām vēl pieaugs, jo vairākas šogad plānotās akcijas vēl norisināsies.
Kampaņas laikā Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētnieki kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistiem kontrolētos eksperimentos demonstrēja litija akumulatoru reakciju uz saspiešanu, caurduršanu un karsēšanu. Eksperimentu video parāda, kā neliela elektroierīce ar akumulatoru nepareizas rīcības gadījumā var kļūt par ugunsgrēka cēloni. Video, kā arī praktiski padomi par drošu rīcību ar elektroierīcēm un to nodošanu, apkopoti kampaņas tīmekļa vietnē "cleanr.lv/uzmanibu-deg".