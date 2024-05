Uzņemšanas nodaļā jācīnās ar dzērājiem

Aizvadītajā nedēļā slimnīcā uzņemti 126 pacienti, kas ir par 14 vairāk, nekā paredzēts līgumā ar Nacionālo veselības dienestu. Savukārt slimnīcas Uzņemšanas nodaļā vērsušies 237 pacienti jeb 34 cilvēki dienā.

Slimnīcā pacienti vērsušies ar dažādām saslimšanām – sirds išēmiju, auss iekaisumu, gastrītu, sāpēm vēderā, ceļa sāpēm, inficētu brūci, alerģiju, enterītu, funkcionāliem zarnu trakta traucējumiem, sasistu plaukstu, volejbola traumu un citām saslimšanām. Visiem slimnīcā nogādātajiem tūdaļ tiek veikti izmeklējumi, lai ātrāk uzsāktu tēmētu ārstēšanu un lai pacients pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties mājās.

SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs skaidro, ka diemžēl iedzīvotāju vidū joprojām lielā cieņā ir alkoholiskie dzērieni. Tā 26. aprīlī Ogres novada Pašvaldības policijas darbinieki slimnīcā no ielas nogādājuši kādu pārmēru iereibušu personu, lai saņemtu atļauju viņa nogādāšanai atskurbtuvē. Nākamās dienas rītā, 27. aprīlī, pulksten 11.37 slimnīcā nogādāts vēl viens, 1987. gadā dzimis vīrietis, kuram arī vairāk bija nepieciešami atskurbtuves, nevis mediķu pakalpojumi.

Šajā pašā dienā pulksten 5.48 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde slimnīcā nogādāja 1976. gadā dzimušu vīrieti, kuram konstatēts 2,97 promiles stiprs alkohola reibums un sista brūce uzacī. Sarīkojis slimnīcā skandālu, vīrietis no medicīnas iestādes aizgāja. 27. aprīlī pulksten 23 medicīnas iestādē no Indrānu ielas Ogrē nogādāts arī 1999. gadā dzimis vīrietis ar sistu brūci. Viņam konstatēts 3,44 promiles stiprs alkohola reibums. Tā vietā, lai pateiktos mediķiem par sniegto palīdzību, vīrietis uzvedās agresīvi un necenzētiem vārdiem izlamāja personālu. Lai sniegtu pirmo neatliekamo palīdzību – sašūtu brūci, mediķiem nācās piesaistīt pat apsardzes darbiniekus. Rezultātā pēc iztrakošanās un palīdzības saņemšanas, arī pacients no slimnīcas patvaļīgi aizgāja.

Šajā pašā dienā slimnīcā nogādāts 2001. gadā dzimis jaunietis, kuram konstatēta vesela narkotisko vielu buķete, no kā viņam kļuvis slikti. Dienu vēlāk, 28. aprīlī, pulksten 15.30 mediķu atļauja ievietošanai atskurbtuvē bija nepieciešama 1977. un 1973. gadā dzimušiem vīriešiem, bet pulksten 23.08 mediķu apskate pirms ievietošanas atskurbtuvē bija nepieciešama arī 1978. gadā dzimušai sievietei, kura uzvedās agresīvi un lamāja slimnīcas personālu.

Pēc brīža slimnīcā nogādāta vēl kāda, 1984. gadā dzimusi, daiļā dzimuma pārstāve, kurai konstatēts 4,5 (!) promiles stiprs alkohola reibums. Iepūst alkometrā dāmai izdevās tikai vienu reizi, otrajam pūtienam vairs nepietika spēka...

«Darbs Uzņemšanas nodaļā nav viegls, jo diemžēl diennakts laikā nākas sastapties ar vairākiem šādiem pacientiem, kuri, būdami alkohola vai citu apreibinošo vielu iespaidā, sevi nekontrolē, tādējādi apdraudot gan sevi, gan mediķus, kuri cenšas sniegt viņiem palīdzību,» saka D. Širovs.

Protams, slimnīcā iedzīvotāji vēršas arī ar citām veselības problēmām. Tā 26. aprīlī vīrietis strādādams nejauši iešāvis sev kreisās plaukstas trešajā pirkstā ar naglu pistoli. Dienu vēlāk, 27. aprīlī, pulksten 17.10 slimnīcā vērsās persona, kurai kreiso plaukstu sakodis pašas kaķis, kā rezultātā radušās sāpes, iekaisums un uztūkums. Cietusī saņēma poti pret stinguma krampjiem, veikta pārsiešana un nozīmēta antibiotiku terapija. Kāda cita persona kritusi, braucot ar velosipēdu, un guvusi sasitumu. Arī 2016. gadā dzimis zēns kritis, braucot ar velosipēdu, un guvis sistu brūci apakšlūpā. Savukārt 28. aprīlī pulksten 22.08 slimnīcā vērsās 1998. gadā dzimis vīrietis, kurš neizskaidrojamu iemeslu dēļ iesitis ar dūri pa ledusskapi un stipri sasitis labo plaukstu.

Runājot par priecīgākiem brīžiem mediķu darbā, D. Širovs stāsta, ka jaunajā Dzemdību nodaļā aizvadītajā nedēļā sagaidīti deviņi jaundzimušie.

Slimnīcas valdes priekšsēdētājs norāda, ka tad, ja izdotos Ogrē gadā pieņemt ap 600 dzemdību, iecerētais plāns par jauna Dzemdību nodaļas korpusa būvniecību būtu sevi attaisnojis. Protams, jārēķinās ar to, ka visā valstī bērniņu dzimst aizvien mazāk un ir vairākas reģionālās slimnīcas, kur sagaidīts mazāk jaundzimušo nekā Ogrē.