SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs informē, ka aizvadītajā nedēļā slimnīcā kopumā uzņemti 117 pacienti. Arī nedēļas nogale bijusi salīdzinoši mierīga – piektdien iestājušies 10 pacienti, sestdien – 12 un svētdien arī 10. Visvairāk cilvēku slimnīcā iestājas pirmdienās, kad pēc brīvdienām darbu atsāk ģimenes ārsti un izsniedz nosūtījumus.
Aizvadītajā nedēļā Uzņemšanas nodaļā vidēji apkalpoti 42 cilvēki diennaktī, kas ir samērā daudz. Lielākoties tie ir pacienti ar sīkām traumām un saslimšanām, kas jāārstē ambulatori. Tas liecina, ka ambulatorā veselības aprūpes sistēma nedarbojas, kā nākas, un slimnīcu Uzņemšanas nodaļas pārvēršas par ugunsdzēsēju depo, un nereti brīvdienās vai darbdienu vakaros tā ir vienīgā vieta, kur cilvēks vispār var saņemt jelkādu palīdzību.
Dzemdību nodaļā aizvadītajā nedēļā pasaulē nākuši 11 bērniņi. Lai gan kopumā valstī dzemdību skaits samazinās, šā brīža tendences liecina, ka Ogres slimnīcā dzimušo bērniņu skaits varētu saglabāties iepriekšējo gadu līmenī – ap 550.