Pirmdiena, 27.04.2026 09:07
Klementīne, Raimonda, Raina, Tāle
Pirmdiena, 27. aprīlis, 2026 08:19

Uzņemšanas nodaļā pacientu pieplūdums

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem
Foto: OgreNet
Ogres slimnīcas Uzņemšanas nodaļā joprojām vērojams pacientu pieplūdums. Palīdzība nevienam netiek atteikta, lai gan lielai daļai no viņiem primāri būtu bijis jāvēršas pie sava ģimenes ārsta vai ambulatorā speciālista.

SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs informē, ka aizvadītajā nedēļā slimnīcā kopumā uzņemti 117 pacienti. Arī nedēļas nogale bijusi salīdzinoši mierīga – piektdien iestājušies 10 pacienti, sestdien – 12 un svētdien arī 10. Visvairāk cilvēku slimnīcā iestājas pirmdienās, kad pēc brīvdienām darbu atsāk ģimenes ārsti un izsniedz nosūtījumus. 

Aizvadītajā nedēļā Uzņemšanas nodaļā vidēji apkalpoti 42 cilvēki diennaktī, kas ir samērā daudz. Lielākoties tie ir pacienti ar sīkām traumām un saslimšanām, kas jāārstē ambulatori. Tas liecina, ka ambulatorā veselības aprūpes sistēma nedarbojas, kā nākas, un slimnīcu Uzņemšanas nodaļas pārvēršas par ugunsdzēsēju depo, un nereti brīvdienās vai darbdienu vakaros tā ir vienīgā vieta, kur cilvēks vispār var saņemt jelkādu palīdzību. 

Dzemdību nodaļā aizvadītajā nedēļā pasaulē nākuši 11 bērniņi. Lai gan kopumā valstī dzemdību skaits samazinās, šā brīža tendences liecina, ka Ogres slimnīcā dzimušo bērniņu skaits varētu saglabāties iepriekšējo gadu līmenī – ap 550. 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?