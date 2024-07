Uzņemšanas nodaļa - tikai neatliekamai palīdzībai

Jūlija trešajā nedēļā Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā sagaidīts rekordliels jaundzimušo skaits – pasaulē nākuši 18 mazuļi, bijušas dienas, kad piedzimuši pat četri bērniņi. Slimnīcā stacionēti 108 pacienti, savukārt Uzņemšanas nodaļā pēc palīdzības dienā vērsušies vidēji 43 pacienti, bet, kā norāda SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs, daudziem sasirgušajiem te nemaz nevajadzētu būt. Viņiem vajadzētu doties pie sava ģimenes ārsta vai citiem speciālistiem, jo veselības problēma nav nedz neatliekama, nedz akūta. «Piemēram, cilvēks ierodas slimnīcas Uzņemšanas nodaļā uz pārsiešanu un ir neizpratnē, kāpēc viņam par šo pakalpojumu jāmaksā. Pārsiešanas būtu jāveic ambulatori, šā pakalpojuma sniegšanu slimnīcas Uzņemšanas nodaļā valsts neapmaksā. Viss, ko valsts neapmaksā, ir maksas pakalpojums, un šāda kārtība nav tikai Ogres slimnīcā,» skaidro D. Širovs, piebilstot, ja ambulatoro pacientu Uzņemšanas nodaļā kļūs vēl vairāk, tad daudz striktāk tiks piemērota maksa par sniegtajiem pakalpojumiem, ko, kā jau iepriekš minēts, valsts neapmaksā. Turklāt ir situācijas, kad dežūrārsts operē vairākas stundas, cilvēki gaida rindā Uzņemšanas nodaļā, ir neapmierināti, bet būtībā viņiem tur nemaz nevajadzētu būt.

Lielākoties tomēr pacienti Uzņemšanas nodaļā vēršas akūtos gadījumos. Palīdzība bijusi nepieciešana kādam vīrietim, kurš, sēžoties uz tualetes poda, traumējis – saspiedis vienu sēklinieka maisiņu. Vairāki pacienti guvuši sporta traumas, bet 17 gadu veca meitene, vēloties pabiedēt savu puisi un lai redzētu viņa reakciju, emociju uzplūdā ar žileti iegriezusi apakšdelmā. Kādai citai personai, kura, braucot ar auto, izbāza pa logu galvu, ausī ieskrēja kukainis, ko nācās izvilkt mediķiem, līdzīgi kā āķi no kāda 2011. gadā dzimuša zēna pirksta, ko viņš pats iecirtis makšķerējot. Vairākas personas vērsušās ar kukaiņu kodumiem. Savukārt 0,9 promiles reibumā esošu 1959. gadā dzimušu vīrieti septiņos no rīta piekāvis pudelesbrālis. Kādu 1992. gadā dzimušu vīrieti apakšdelmā sakodis kaķis, kurš bija iesprūdis vēdināšanas režīmā atvērtā logā un kuru vīrietis izglābis no šīm lamatām. 1981. gadā dzimusi sieviete braukusi ar velosipēdu, bremzējusi un pārkritusi pāri ritenim, gūstot sejas sasitumus un nobrāzumus. Savukārt kāds vīrietis iegriezis rokā ar elektrisko zāģi, bet 1973. gadā dzimušam vīrietim labajā plaukstā un vēderā iekodis kaimiņa pitbula šķirnes suns.

Jūlija vidū konstatēti arī divi saslimšanas gadījumi ar «Covid-19», tiesa gan, vieglā formā.

Jautāts par interneta vidē izskanējušo informāciju, ka reģionālās slimnīcas varētu pārņemt valsts un vai tas kādā mērā varētu skart arī Ogres rajona slimnīcu, D. Širovs norāda, ka Ogres slimnīca ir lokāla un tai šādas pārmaiņas nedraud. Turklāt tajā, lai slimnīcu pārņemtu valsts, lielākoties ir ieinteresētas tās medicīnas iestādes, kurām nesokas ar saimniekošanu, ko noteikti nevarētu teikt par Ogres rajona slimnīcu, kas visus pēdējos gadus strādā ar pozitīvu bilanci.