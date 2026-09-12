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Sestdiena, 12. septembris, 2026 08:49

Uzsāktie kriminālprocesi novadā - Tomes pagastā uzbrauc tirdzniecības būdiņai, Ogrē notiek zādzība

OgreNet/OVV
Uzsāktie kriminālprocesi novadā - Tomes pagastā uzbrauc tirdzniecības būdiņai, Ogrē notiek zādzība
Foto: Valsts policija
Sestdiena, 12. septembris, 2026 08:49

Uzsāktie kriminālprocesi novadā - Tomes pagastā uzbrauc tirdzniecības būdiņai, Ogrē notiek zādzība

OgreNet/OVV

Septembra pirmajā pusē valsts policija Ogres novadā ir uzsākusi divus kriminālprocesus, kā arī vienu administratīvo procesu. Iemesli ir dažādi - gan zādzība, gan avārija, gan ieroča nepārreģistrēšana.

Uzbrauc tirdzniecības būdiņai

5. septembrī Tomes pagastā notika sadursme starp divām automašīnām «VW». Pēc sadursmes viens no auto uzbrauca būdiņai, kurā tirgojās darbiniece. Uzsākts kriminālprocess. 

Nepārreģistrē ieroci

Saņemta informācija, ka G. Ogrē līdz 2023. gada 14. septembrim nav vērsies Valsts policijā, lai saņemtu glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju sev reģistrētajai gāzes pistolei, pārreģistrējis to citai personai, kurai ir attiecīgā atļauja, realizējis ar LR Ieroču komersanta starpniecību vai nodevis to Valsts policijai. Uzsākts administratīvais process. 

Nozog maku

8. septembrī konstatēts, ka Ogrē, Upes prospektā, no transportlīdzekļa nozagts naudas maks ar dokumentiem. Uzsākts kriminālprocess. 

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