Uzsāktie kriminālprocesi novadā - Tomes pagastā uzbrauc tirdzniecības būdiņai, Ogrē notiek zādzība

Uzbrauc tirdzniecības būdiņai
5. septembrī Tomes pagastā notika sadursme starp divām automašīnām «VW». Pēc sadursmes viens no auto uzbrauca būdiņai, kurā tirgojās darbiniece. Uzsākts kriminālprocess.
Nepārreģistrē ieroci
Saņemta informācija, ka G. Ogrē līdz 2023. gada 14. septembrim nav vērsies Valsts policijā, lai saņemtu glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju sev reģistrētajai gāzes pistolei, pārreģistrējis to citai personai, kurai ir attiecīgā atļauja, realizējis ar LR Ieroču komersanta starpniecību vai nodevis to Valsts policijai. Uzsākts administratīvais process.
Nozog maku
8. septembrī konstatēts, ka Ogrē, Upes prospektā, no transportlīdzekļa nozagts naudas maks ar dokumentiem. Uzsākts kriminālprocess.