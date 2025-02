Vai Ikšķilē sarkana busiņa vadītājs mēģinājis ievilkt automašīnā bērnu? Skaidro policija

Ikšķiles vidusskola apstiprina, ka saņēmuši ziņas par incidentu no bērna vecākiem. Informācija nodota tālāk Valsts policijai.

Valsts policija ziņu portālam LA.LV ziņo, ka saņemts iesniegums no kāda bērna mātes par to, ka Ikšķilē, apdzīvotā vietā, pie bērna, iespējams, piebraukusi automašīna. No tās izkāpusi persona un pienākusi pie bērna, bet bērns no notikuma vietas aizbēdzis.

Policijas rīcībā ir video, kurā redzams, ka ietves malā piestāj mikroautobuss un no tā tiek izlaists pasažieris. Tieši tanī brīdī garām iet kāds bērns un sabijies sāk skriet prom. Tikmēr pasažieris izkāpj no transportlīdzekļa un aiziet uz pretējo pusi.

Transportlīdzeklis aizbrauc prom. Policija, pārbaudot bērna mātes sniegto informāciju, noskaidroja automašīnas vadītāju un apstākļus, un nav apstiprinājušās bažas, ka pret bērnu kāds būtu vēlējies veikt ļaunprātīgas darbības.