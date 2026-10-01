Vai Latvijā varēs izvietot kodolieročus? Juridisku šķēršļu tam nav, skaidro Rinkēvičs

Rinkēvičs uzsvēra, ka Latvijas Satversmē šāda aizlieguma nav. "Mums nav likumos juridiski noteiktu šķēršļu kodolieroču izvietošanai Latvijā," teica prezidents.
Viņš stāstīja, ka 2003. gadā, Latvijai gatavojoties iestāties NATO, katra dalībvalsts esot apliecinājusi, ka tai nebūs nekāda veida ierobežojumu īstenot pilnu NATO kolektīvās drošības mehānismu, tai skaitā arī dalību kodolatturēšanas sistēmā. "Ja tāda nepieciešamība būs un ja tāds NATO kolektīvs lēmums būs, Latvijā tiks izvietoti kodolieroči," sprieda Rinkēvičs.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka šobrīd nenotiek nekādas konkrētas sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā.
Komentējot Lielbritānijas izteikto piedāvājumu kodolaizsardzībai Apvienoto reaģēšanas spēku (JEF) dalībvalstīm - Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Nīderlandei, Rinkēvičs sprieda - ja nebūtu kodolieroču aizsardzības, Eiropā jau sen būtu izpletušies vairāki konvencionāli kari. Kodolieroču izmantošana ir pats galējais līdzeklis, bet tie attur agresoru no neprognozējamām vai plašām darbībām, vērtēja Rinkēvičs.
Politiķis norādīja, ka Lielbritānija jau ir daļa no NATO kodolatturēšanas sistēmas un Latvija jau šobrīd ir zem NATO kodolvairoga, ko nodrošina ASV un Lielbritānija, bet Latvija kā JEF dalībvalsts pozitīvi raugās uz visiem papildu drošības pasākumiem un elementiem. "Mēs saprotam, ka tā joprojām ir daļa no NATO kopējās politikas," teica prezidents.