Ogres pansionātā šobrīd atrodas 78 iemītnieki. Visiem pansionāta iemītniekiem un darbiniekiem veikts Covid -19 tests, nevienam Covid infekcija nav konstatēta. Testēšana
Ogres pansionātā tiek veikta reizi nedēļā.
Dainis Širovs norāda, ka pagājušajā nedēļā Ogrē vakcīnu pret Covid -19 saņēmuši 40 iedzīvotāji un 20 ārstniecības personas, kas iepriekš slimojušas ar šo slimību un nav
varējušas saņemt vakcīnu tad, kad notikusi citu ārstniecības personu vakcinācija. Vēl 4 medicīnas darbinieki, kuri varētu saņemt vakcīnu, šobrīd gaida vakcīnu piegādi.
Vadoties pēc manavakcina.lv saraksta, Ogrē vakcīnai pieteikušies 320 iedzīvotāji.
Diemžēl Ogres rajona slimnīcā šobrīd vakcīnas nav pieejamas, tāpēc iedzīvotāji aicināti būt pacietīgi un sekot līdzi jaunākajai informācijai.