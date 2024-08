Vairāk nekā 100 bērnu šovasar satraumējušies, lēkājot uz batutiem

BKUS ķirurgi ir norūpējušies par smagajām traumām, kuras pēdējos mēnešos bērni guvuši, lēkājot uz batutiem, atzīst Barkeviča. Piemēram, līdz 15.augustam jau 33 bērniem BKUS sniegta palīdzība pēc lēkāšanas uz batuta, un traumas ir bijušas arī smagas. Īpaši bīstamas ir mugurkaula traumas, kas rada daļējas paralīzes risku. Kopumā traumu veidi pēc kritieniem ir dažādi - sasitumi, lūzumi, sastiepumi un mežģījumi.

Barkeviča norāda, ka aprīkojumam un noteikumiem, lai batuta izmantošana būtu droša, jānodrošina, lai traumu iespēja tiktu praktiski izslēgta. "Diemžēl esam tālu no šāda rezultāta. Katru gadu atgādinām par to, cik bīstami ir ļaut bērniem lēkāt pa batutiem, neievērojot visas drošības prasības," sašutumu pauž ārste. Viņa norāda, ka ir jāpārbauda viss - norobežojumi jeb tīkli, kā arī tas, vai bērns lēkā viens, batuta kvalitāte un atrašanās drošā vietā.

Pēc saņemtā ziņojuma, ka Doma laukuma vides objekta "Kopā pie Doma" kustīgais elements - "šūpoles", iespējams, ir nedrošs apmeklētājiem, otrdien tika ierobežota tā izmantošana.

Ārste norāda, ka to pacientu, kuri ieradušies BKUS Neatliekamās medicīnas centrā un atzinuši, ka bērns nokritis no šūpolēm, visvairāk bijuši jūnijā - nepilni 30 gadījumi. Savukārt augustā līdz mēneša vidum reģistrēti vien pāris gadījumu. Barkeviča uzsver, ka svarīgākais nav gadījumu skaits, bet traumu smagums, ko bērni gūst, nokrītot no jebkura objekta - statiska vai mobila.

Ja novērojam, ka vecāki biežāk nosauc konkrētu rotaļu laukumu vai šūpoles, kur bērni guvuši traumas, sazināmies ar mediju pārstāvjiem, lai šie gadījumi tiktu izvērtēti. Īpaši smagos gadījumos sazināmies ar atbildīgajām iestādēm, norādīja ārste.