Piektdiena, 5. decembris, 2025 11:57

Šķīdoņa dēļ vairāk nekā 70 grants autoceļu posmos ieviesti transporta masas ierobežojumi, tostarp Ogres novadā

Šķīdoņa dēļ vairāk nekā 70 grants autoceļu posmos ieviesti transporta masas ierobežojumi, tostarp Ogres novadā
Pēc atkušņa, turpinoties mitriem laikapstākļiem, 74 valsts autoceļu posmos ar grants segumu ir iestājies šķīdonis un ir ieviesti transporta masas ierobežojumi līdz 10 tonnām. Patlaban šķīdonis visvairāk skāris autoceļus Zemgalē, ierobežojumi ieviesti 48 posmos Kokneses, Pļaviņu, Zalves, Kurmenes, Seces, Sunākstes, Dobeles apkārtnē. Rīgas reģionā ierobežojumi ieviesti 11 posmos Ogres un Kangaru apkārtnē. Latgalē – deviņos posmos Preiļu, Līvānu, Ludzas un Krāslavas apkārtnē, un Vidzemē tie ir Drustu apkārtnē, informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Meteorologi lietu prognozē arī tuvākās nedēļas laikā, līdz ar to pārmitrināto grants posmu skaits un ierobežojumu apjoms pieaugs. Aicina plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka atsevišķi ceļu posmi var būt grūti izbraucami. Informācija par posmiem, kur noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi, atrodama kartē "Latvijas Valsts ceļu" tīmekļvietnē lvceli.lv.

Šķīdoņa skartajos grants ceļu posmos tiek ieviesti transporta masas ierobežojumi, lai panāktu, ka ceļi netiek sabojāti neatgriezeniski. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus. Visam pārējam transportam ir jāievēro ierobežojumi, nekādas speciālas atļaujas netiek izsniegtas. Satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija, norāda "Latvijas Valsts ceļu" pārstāvji.

Autovadītājiem jāņem vērā, ka mitrie laikapstākļi ietekmē ceļu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu, arī iepriekš veikto uzturēšanas darbu efekts saglabājas īsāku laiku. Satiksmes ietekmē mitros apstākļos ātrāk veidojas bedres un iesēdumi – īpaši tas raksturīgi ceļiem, kur ir intensīva smagā transporta satiksme. 

Uzturēšanas darbus iespējams veikt tikai tad, kad ceļi apžūst, jo pārmitrinātam segumam kvalitatīvu uzturēšanu veikt nav iespējams. Tomēr vietās, kur seguma stāvoklis ir ļoti slikts, kritiskākajās vietās iespēju robežās veic bedru labojumus, līdzinot tikai seguma virskārtu 3–4 cm dziļumā, skaidro "Latvijas Valsts ceļu" pārstāvji.

Lai iegūtu vai nodotu informāciju par situāciju uz valsts autoceļiem, aicina zvanīt uz "Latvijas Valsts ceļu" diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.

