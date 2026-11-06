Vairākām Eiropas lidostām nosūtītas draudu vēstules: radusies ekskluzīva iespēja ielūkoties, kas tajās rakstīts

Krievijā darbojas radikāla organizācija ar nosaukumu "Vīriešu valsts", taču AFP nevar apstiprināt, ka tieši šī kustība nosūtījusi vēstules.
"Mēs, Vīriešu valsts cīnītāji, ar savu rīcību šodien rakstīsim vēsturi," teikts Sofijas lidostai adresētajā vēstulē.
"Jūs visi esat iesaistīti noziedzīgā sazvērestībā. Tāpēc mēs gribam jūs iznīcināt," brīdina "cīnītāji", norādot, ka spridzekļi novietoti trīs "Ryanair" lidmašīnās, kas lido uz Bulgāriju.
"Turklāt spridzeklis ir novietots arī jūsu lidostā," teikts e-pastā.
"Mēs, Vīriešu valsts cīnītāji, ar savu rīcību šodien rakstīsim vēsturi. Jūsu feministiskais režīms to atcerēsies uz visiem laikiem," pauž vēstules autori.
"Sprādziens notiks pēc 60 minūtēm. Šodien jūsu debesis kļūs sarkanas," brīdina "Vīriešu valsts cīnītāji".
Romas lidostas operators ADR apstiprināja AFP, ka ir saņēmis līdzīgu vēstījumu. Iepriekš par to ziņoja Itālijas laikraksts "Il Corriere della Sera".
Ceturtdien daudzviet Eiropā atkal tika izteikti draudi par lidmašīnās un lidostās it kā novietotiem spridzekļiem. Tika ietekmēti aptuveni 20 lidojumi.
Trīs lidojumi tika novirzīti, taču visi lidaparāti nosēdās bez problēmām, un spridzekļi netika atrasti.