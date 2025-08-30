Vajātāja īsziņu cena – probācijas uzraudzība

Austrumzemgales prokuratūras prokurore šā gada 1. augustā Ogrē, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka apsūdzētais Aldis A. (vārds mainīts) ļaunprātīgi nepildīja nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību.
Ar Zemgales rajona tiesas šā gada 1. jūlija lēmumu Aldim bija noteikti pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļi, tostarp aizliegums jebkurā veidā sazināties ar Sandru B. (vārds mainīts). Aldis tika brīdināts, ka policija veiks lēmuma izpildes kontroli un, ja vīrietis to nepildīs labprātīgi, viņš būs atbildīgs saskaņā ar Krimināllikumu. Aldis ar šo lēmumu iepazīstināts, taču jau dažas dienas vēlāk – šā gada 5. jūlijā pulksten 0.14 – telefoniski sazinājās ar Sandru, nosūtot īsziņas uz viņas mobilā tālruņa numuru. Turklāt Aldis, izmantojot mobilo telefonu, arī 14. jūlijā, laika posmā no pulksten 23.42 līdz pulksten 23.49, atkal telefoniski sazinājās ar Sandru, nosūtot viņai astoņas īsziņas.
Apsūdzētais ir Latvijas Republikas pilsonis, precējies, viņa apgādībā ir viens nepilngadīgs bērns, ieguvis astoņu klašu pamata izglītību, nesodīts, strādā kādā SIA par auto iekrāvēja vadītāju.
Aldis liecināja, ka izsniegtā apsūdzība viņam ir saprotama, sevi par vainīgu atzina pilnīgi un nožēloja izdarīto, kas uzskatāms par atbildību mīkstinošu apstākli. Atbildību pastiprinošus apstākļus prokurore nekonstatēja. Apsūdzētais piekrita, ka kriminālprocess tiek pabeigts, piemērojot prokurora priekšrakstu par sodu, nosakot probācijas uzraudzību uz gadu un sešiem mēnešiem.
Jāpiebilst, ka probācijas uzraudzība paredz personas piespiedu iesaistīšanu tās vecumam, psiholoģiskajām īpašībām un attīstības līmenim piemērotos sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas pasākumos.
Lēmums ir stājies spēkā, un apsūdzētā probācijas uzraudzība uzsākta Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā.