Ceturtdiena, 09.10.2025 20:57
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:57
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 9. jūnijs, 2021 10:46

Vakar Ogres novadā ugunsnelaimē cietis cilvēks

Vakar Ogres novadā ugunsnelaimē cietis cilvēks
Trešdiena, 9. jūnijs, 2021 10:46

Vakar Ogres novadā ugunsnelaimē cietis cilvēks

Agrita Vītola, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece ziņo, ka vakar plkst.20.55 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Ogres novadā, kur dega dārza māja 100m 2 platībā.

Notikumā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.
Plkst.22.30 ugunsgrēks tika likvidēts.

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 8.jūnija plkst. 06.30 līdz 9.jūnija plkst. 06.30, VUGD saņēma kopumā valstī 61 izsaukumu – 17 uz ugunsgrēku dzēšanu, 25 uz glābšanas darbiem,bet 19 izsaukumi bija maldinājumi.

VUGD atgādina, ka visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?