Notikumā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.
Plkst.22.30 ugunsgrēks tika likvidēts.
Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 8.jūnija plkst. 06.30 līdz 9.jūnija plkst. 06.30, VUGD saņēma kopumā valstī 61 izsaukumu – 17 uz ugunsgrēku dzēšanu, 25 uz glābšanas darbiem,bet 19 izsaukumi bija maldinājumi.
VUGD atgādina, ka visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu!