Pirmdiena, 21. jūnijs, 2021 09:52

Vakar ugunsdzēsēji glābēji krastā nogādā cilvēku
Vakar ugunsdzēsēji glābēji krastā nogādā cilvēku

Vakar plkst.20.35 VUGD saņēma izsaukumu Ogrē, kur upē atradās cilvēks, ziņo Agrita Vītola,Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece.Ugunsdzēsēji glābēji nogādāja cilvēku krastā un nodeva NMPD mediķiem.

VUGD atgādina: esiet uzmanīgi uz ūdens! Savukārt piepūšamie peldlīdzekļi (riņķi, matracīši, bumbas u.c.) bērniem noder tikai rotaļām, turklāt seklumā un tikai pieaugušo uzraudzībā. Pārrunājiet ar bērniem jautājumus, kas saistīti ar drošību pie ūdens un rīcību ārkārtas gadījumos, lai atpūta pie ūdens nepārvērstos traģēdijā!

