Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka pie tilta ūdenī atrodas cilvēks. Ugunsdzēsēji glābēji izcēla cilvēku krastā un nodeva NMPD mediķiem. Plkst. 18.04 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.
Otrdiena, 2. novembris, 2021 09:00
Vakar ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Krasta ielā, Ogrē
Vakar plkst. 17.17 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Krasta ielā Ogrē, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju upē slīka cilvēks, ziņo Agrita Vītola, VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece.