Vakar ugunsgrēkos cietuši četri cilvēki un trīs izglābti

Šonakt plkst. 02.46 VUGD saņēma izsaukumu uz Ogres novada Krapes pagastu, kur bija notikusi kravas un vieglās automašīnas sadursme. Ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, no vieglās automašīnas atbrīvoja bojāgājušu cilvēku. Notikuma vietā tika atvienotas akumulatoru klemmes, sakārtota ceļa braucamā daļa un plkst. 04.38 darbs ceļu satiksmes negadījumā noslēdzās.

Plkst. 19.31 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Madonas novada Mārcienas pagastu, kur dega autobuss 25 m2 platībā. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks. Plkst. 22.21 ugunsgrēks likvidēts.

Pēcpusdienā saņemts izsaukums uz Dienvidkurzemes novada Nīcas pagastu, kur mežā bija apmaldījies cilvēks. Ugunsdzēsēji glābēji raidīja autocisternas skaņas signālu un pārmeklēja mežu kilometra rādiusā. Cilvēks, sadzirdot skaņas signālu, virzījās uz to un pamanīja VUGD amatpersonas. Meklēšanas darbos tika izmantots arī bezpilota gaisa kuģis.

Plkst. 12.53 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Slokas ielu Rīgā, kur divstāvu dzīvojamās mājas pagrabstāvā dega sadzīves mantas un malka 5 m2 platībā. Notikumā cieta cilvēks. Ugunsgrēks likvidēts plkst. 13.38.

Plkst. 11.01 saņemts izsaukums uz Brīvības gatvi Rīgā, kur pie izbrauktuves no sabiedriskās ēkas autostāvvietas dega vieglā automašīna 2 m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 1200 cilvēki. Dzēšana, izmantojot iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu un ugunsdzēsības aparātus, tika uzsākta pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās. Plkst. 12.00 ugunsdzēsēji glābēji darbu notikuma vietā noslēdza.

Vakar plkst. 07.33 VUGD saņēma izsaukumu uz Indras ielu Daugavpilī, kur, kā liecināja sākotnējā informācija, daudzstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva logā bija redzamas liesmas. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka piecstāvu dzīvojamā mājā deg dzīvoklis 40 m2 platībā, kā arī kāpņu telpa 20 m2 platībā. No piedūmotās ēkas ar glābšanas masku palīdzību ugunsdzēsēji glābēji izglāba trīs cilvēkus, no kuriem divi notikumā cieta. Vēl 12 cilvēki no mājas tika evakuēti. Notikuma vietā strādāja 16 ugunsdzēsēji glābēji ar četrām autocisternām un autokāpni. Plkst. 11.27 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks likvidēts.

Ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega vieglā automašīna, ielas apgaismes lampa, dīvāns un divos gadījumos atkritumi.