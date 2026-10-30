Valsts aizsardzības dienestā ievieš elastīgākus noteikumus un ļauj pieteikties dienestam jau no 17 gadu vecuma

Viena no nozīmīgākajām izmaiņām paredz iespēju brīvprātīgi pieteikties dienestam jau 17 gadu vecumā, ja persona 18 gadu vecumu sasniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms plānotā iesaukuma sākuma. Līdz šim jaunieši, kuri pilngadību sasniedza neilgi pirms atlases, zaudēja iespēju pieteikties dienestam brīvprātīgi un izmantot ar to saistītās priekšrocības. Jaunā kārtība, kas līdzīgi tiek īstenota arī citās NATO dalībvalstīs, līdz pilngadības sasniegšanai nerada juridiskas saistības un ļauj jauniešiem savlaicīgāk plānot turpmākās gaitas pēc vidusskolas absolvēšanas.
Praksē jauniešiem pēc pieteikšanās nereti mainās plāni vai izpratne par dažādām dienesta iespējām. Tāpēc tiek ieviesta iespēja līdz veselības pārbaudes pabeigšanai mainīt brīvprātīgajā pieteikumā norādīto dienesta veidu. Tas nodrošinās lielāku elastību un ļaus pieņemt informētāku lēmumu pēc detalizētākas iepazīšanās ar dienesta iespējām.
VAD karavīriem, kas pilda dienestu 5 gadu Zemessardzes programmā, tiks dota iespēja pirmajā apmācību gadā pāriet uz 11 mēnešu militāro dienestu. Tādējādi jaunietim būs iespēja mainīt izvēlēto dienesta formu, ja dienesta laikā rodas motivācija dienēt intensīvākā formātā vai tiek apsvērtas turpmākas karjeras iespējas Nacionālajos bruņotajos spēkos.
Rezerves virsnieku programmas integrācija Zemessardzes piecu gadu programmā: apvienojot programmas, tiks efektīvāk izmantoti Nacionālo bruņoto spēku un Aizsardzības ministrijas resursi, jo abu programmu sākotnējā apmācība jau šobrīd ir vienāda. Vienlaikus tiks samazināts administratīvais slogs, atsakoties no atsevišķas pieteikšanās un priekšatlases rezerves virsnieku programmai. Turpmāk potenciālie rezerves virsnieki tiks atlasīti dienesta laikā, izvērtējot viņu sekmes, kompetences un līderības prasmes reālajā militārajā vidē. Tādējādi tiks saglabāta iespēja kļūt par rezerves virsnieku, vienlaikus nodrošinot elastīgāku un efektīvāku atlases procesu.
Lai VAD neiesauktu personas, kuru militārā pieredze un prasmes jau pārsniedz dienesta apmācības programmā paredzēto līmeni, no dienesta izpildes turpmāk atbrīvos zemessargus, kuri piedalījušies starptautiskajās militārajās operācijās. Savukārt, lai paaugstinātu dienesta efektivitāti un mazinātu tiesiskos riskus, maksimālais vecums, līdz kuram svarīgu iemeslu dēļ varēs atlikt VAD izpildi, tiks samazināts no 26 līdz 24 gadiem.
Grozījumi pilnveido arī VAD karavīru sociālo garantiju un kompensāciju sistēmu, tostarp paredzot papildu atbalstu ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem. Turpmāk viņiem kompensēs ceļa izdevumus gan ierodoties Latvijā uz veselības pārbaudi, uz dienestu, gan atgriežoties mītnes zemē. Tāpat tiks segti dzīvojamās telpas vai viesnīcas īres izdevumi obligāto veselības pārbaužu laikā. Grozījumi paredz attiecināt minētās kompensācijas arī uz alternatīvā dienesta veicējiem.
Precizēta arī ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanas kārtība karavīriem, kuri pēc VAD pabeigšanas turpina dienestu profesionālajā dienestā. Šādos gadījumos VAD pavadīto laiku ieskaitīs kopējā termiņā, kas dod tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu.
Likuma grozījumi paredz deleģēt Ministru kabinetam noteikt VAD kompensāciju apmēru, piešķiršanas nosacījumus un izmaksas kārtību. Tiks saglabāts princips, ka brīvprātīgi dienestā pieteikušies karavīri saņem paaugstinātu kompensāciju. Vienlaikus paredzēta iespēja elastīgāk diferencēt kompensāciju apmēru atkarībā no karavīra dienesta izpildes. Mērķis ir veicināt augstāku motivāciju un taisnīgāku kompensāciju sistēmu. Tāpat likums tiek precizēts, paredzot, ka tiesības uz valsts apmaksātām studijām iegūst tie karavīri, kuri pabeiguši 11 mēnešu VAD un sekmīgi pabeiguši pamatapmācību. Izņēmums būs gadījumi, kad pamatapmācību nav iespējams pabeigt veselības stāvokļa dēļ. VAD karavīri, kuri dienestu uzsāks 2027. gadā, saglabās tiesības uz kompensācijām un studiju atbalstu saskaņā ar līdzšinējo regulējumu.
Likuma grozījumi paplašina tiesības saņemt valsts apmaksātu ārstēšanu un rehabilitāciju pēc VAD pabeigšanas, ja veselības problēmas radušās dienesta laikā. Turpmāk šīs tiesības saglabāsies arī karavīriem, kuri dienestu pabeiguši noteiktajā termiņā un nav tikuši atvaļināti veselības stāvokļa dēļ, taču turpina ārstēties no dienesta laikā gūtām traumām vai slimībām. Ārstēšanas izmaksas varēs segt līdz vienam gadam pēc atvaļināšanas, bet invaliditātes gadījumā visu invaliditātes periodu. Mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu sociālo aizsardzību atvaļinātajiem VAD karavīriem.
Aizsardzības ministrija aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 27 gadiem pieteikties VAD, lai dienestu uzsāktu 2027. gada janvārī vai jūlijā. Lai pieteiktos brīvprātīgi, pilsoņi aicināti izmantot vienoto rekrutēšanas platformu: https://www.klustikaravirs.lv/valsts-aizsardzibas-dienests