Kad tieši VAD karavīri varēs pieteikties dienestam Reindžeru apakšvienībā, Rauza neprecizējis, vien norādījis, ka uzņemšana varētu sākties tuvāko gadu laikā.
Patlaban aktīvi tiek veidots Reindžeru vienības kodols. Līdz šim aizvadīti divi apmācību kursi, kuros sagatavoti gan reindžeri, gan topošie instruktori, kuru uzdevums turpmāk būs apmācīt VAD karavīrus.
"Reindžers ir SPECOP karavīrs. Viņš būs spējīgs veikt tādus pašus uzdevumus kā NBS Speciālo uzdevumu vienības (SUV) karavīrs, ko pazīst kā "zaļo bereti", taču reindžeru darbs nebūs saistīts ar tik augstu detalizācijas pakāpi. Atšķirībā no "zaļajām beretēm", reindžerus nav plānots iesaistīt augsta un ļoti augsta riska operācijās. Tajā pašā laikā šie karavīri labāk sagatavoti un spējīgāki, kā arī nepieciešamības gadījumā varēs veikt speciālās operācijas," skaidrojis Rauza.
Viņš norādīja, ka Reindžeri specializēsies reidu veikšanā pretinieka teritorijā, izlūkošanā, kā arī sabiedroto spēku apmācības nodrošināšanā. Viņu uzdevums būs ar savām darbībām sniegt atbalstu SUV "zaļajām beretēm" militāri ķirurģiska līmeņa operācijās, kurās nepieciešamas īpaši detalizētas un padziļinātas zināšanas.
Rauza atklājis, ka VAD karavīri Reindžeru vienībā tiks uzņemti tikai pēc medicīniskās komisijas un valsts drošības dienestu atļauju saņemšanas, kā arī pēc sekmīgi nokārtotiem fiziskās sagatavotības normatīviem.
Kā paskaidrojis SPECOP komandieris, VAD karavīru sagatavošana sāksies ar militāro pamatapmācību, kas visās NBS vienībās ir vienāda. Pēc tam sekos Reindžeru kursa pirmā līmeņa apmācība, kurā jaunieši apgūs SPECOP taktiku, dažādu tipu ieroču lietošanu, spridzināšanu, kaujas darbību no sauszemes, jūras un gaisa platformām, kā arī izpletņlēkšanu.
"Jauniešiem jābūt gataviem, ka Reindžeru apmācība būs intensīva un sarežģīta. Uzreiz varu teikt - daudz brīvā laika nebūs, jo laiks kā resurss ir ierobežots, tāpēc tas jākoncentrē zināšanu un prasmju apguvei. Tāpat VAD karavīriem jāsaprot, ka ne visa apmācība notiks bāzē. Liela daļa dienesta laika tiks pavadīta apvidū, patrulējot un veicot uzdevumus. Dienests būs prasīgāks, taču tā noslēgumā jaunieši varēs teikt, ka, par spīti grūtībām, ir daudz ieguvuši un kļuvuši par daļu no NBS elites," portālam uzsvēris Rauza.