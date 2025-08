Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam Jumpravas pagastā OgreNet

Valsts policija informē, ka šā gada 29. jūlijā ap pulksten 05.00 Ogres novadā, Jumpravas pagastā, Dzelmē, uz autoceļa A6 (Rīga-Daugavpils), 66. km, automašīnas VW Golf Plus vadītājs, braucot no Aizkraukles puses Rīgas virzienā, pie piegaidām nenoskaidrotiem apstākļiem iebrauca pretējā braukšanas joslā, kā rezultāta notika sadursme ar pretim braucošo transportlīdzekli Scania sakabē ar puspiekabi Schmitz. Ceļu satiksmes negadījumā bojā gāja VW Golf Plus vadītājs.