Valsts policija aicina būt atbildīgiem, vadot kvadriciklus

2023. gadā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē reģistrēti 12 ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti kvadricikli, bet 2024. gadā līdz šim brīdim reģistrēti jau 12 tādi negadījumi, no tiem 9 negadījumi ar cietušajiem, kuros dažādas traumas guva 10 personas (kvadricikla vadītājs vai pasažieris) un 1 persona gāja bojā. Visbiežāk tās ir apgāšanās, retāk – uzbraukšana šķērslim, nokrišana no kvadricikla, uzbraukšana citam stāvošam transportlīdzeklim.

2024. gada 15. augustā Augšdaugavas novadā, Eglaines pagastā notika kvadricikla apgāšanās, kuras rezultātā divas personas – 18 gadus veca jauniete un 19 gadus vecs jaunietis ar nopietnām traumām tika nogādāti slimnīcā, diemžēl pēc dažām dienām jauniete slimnīcā mira. Uzsākts kriminālprocess un notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu negadījuma apstākļus un iemeslus. Taču jau tagad ir zināms, ka nevienam no jauniešiem nebija kvadricikla vadīšanai nepieciešamo transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.

Valsts policija atgādina, ka kvadriciklu vadīšanai nepieciešamas B kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības vai mazākjaudīgu (līdz 15kW) kvadriciklu gadījumā – B1 kategorijas tiesības, neatkarīgi no tā, vai tas tiek izmantots uz ceļiem vai ārpus tiem. Kvadriciklu vadītājiem jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi, tostarp ātruma ierobežojumi un prasības par aizsargķiverēm. Aizsargķivere būtiski samazina smagu galvas traumu risku nelaimes gadījumos, kas diemžēl var notikt pat vispieredzējušākiem vadītājiem.

Braukšana ar kvadriciklu var būt bīstama, ja to vada nepieredzējis, neuzmanīgs vai pārgalvīgs vadītājs. Pastāv daži galvenie riski, kas saistīti ar kvadriciklu vadīšanu: kvadricikli, lai gan ir ar četriem riteņiem, ir salīdzinoši nestabili, it īpaši uz nelīdzena vai slīpa reljefa; nepareiza svara sadale, strauji manevri vai lieli ātrumi var izraisīt kvadricikla apgāšanos. Jāatceras, ka kvadricikla vadītājs un pasažieris ir mazaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki, jo atšķirībā no automašīnām, kvadricikliem nav aizsargājošas kabīnes vai drošības jostu, tāpēc avārijas gadījumā vadītājs un pasažieris var tikt nopietni ievainoti vai izmesti no transportlīdzekļa.

Kvadricikla vadīšana alkohola reibumā, kā jebkura cita transportlīdzekļa vadīšana reibumā, tiek uzskatīta par rupju ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, kas apdraud pašu vadītāju un apkārtējo drošību, tiek sodīta atbilstoši Ceļu satiksmes likumā vai Krimināllikumā noteiktajam.

Valsts policija aicina vadītājus atbildīgi piedalīties satiksmē ar kvadriciklu, rūpējoties par savu, kvadricikla pasažieru un citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību. Lūgums pieaugušajiem būt atbildīgiem par savām atvasēm un nepieļaut nepilngadīgu personu braukšanu ar kvadricikliem pirms atbilstoša vecuma sasniegšanas un vadīšanas tiesību iegūšanas, kā arī, pārvadājot bērnu kā kvadricikla pasažieri, ievērot nepieciešamās prasības attiecībā uz bērna augumu, aizsargķiveres, sēdeklīša un kāju atbalstu izmantošanu.