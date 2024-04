Valsts policija rīko atvērto durvju dienas interesentiem ar augstāko izglītību

Atvērto durvju dienas Valsts policija īstenos visā Latvijā. Katrā reģionā interesenti ir aicināti ierasties klātienē tālāk norādītajās norises vietās (policijas iecirkņos vai reģionu pārvaldēs), kur Valsts policijas amatpersonas iepazīstinās ar pieejamajām vakancēm atbilstoši lokālajai situācijai, kā arī Valsts policijas amatpersonas pastāstīs detalizētāk par darba ikdienu un niansēm tādās policijas darbības jomās kā reaģēšana, izmeklēšana un prevencija, tostarp vēršot uzmanību karjeras izaugsmes iespējām, sociālajām garantijām, turpmākās bezmaksas izglītības iespējām maģistra programmās, atalgojuma jautājumiem un nākotnes perspektīvām, tostarp par to, kas tiek darīts, lai attīstītu Valsts policiju un padarītu to par arvien pievilcīgāku darba vidi. Klātienē potenciālie kandidāti varēs uzzināt vairāk par dienesta atbilstības niansēm, arī fiziskās sagatavotības prasībām, kādām jābūt, lai kļūtu par policistu, un citiem jautājumiem.



Aicināti izmantot šo iespēju tie potenciālie amata kandidāti, kuriem ir iegūta augstākā izglītība kādā no šādām jomām: tiesību zinātnē; civilajā un militārajā aizsardzībā; komerczinībās un administrēšanā; datorikā; dociālajās un cilvēkrīcības zinātnēs; pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs. Interesenti aicināti izvēlēties pasākuma norises vietu un pieteikties atvērto durvju dienu dalībai, aizpildot pieteikuma anketu vietnē www.vp.gov.lv.

Atvērto durvju dienu norises vietas ceturtdien, 13.jūlijā:

Rīgā, Gaujas ielā 15, plkst.10.00;

Valmierā, Rīgas ielā 50, plkst.10.00;

Valmierā, Garā ielā 4, plkst.10.00;

Alūksnē, Pils ielā 17, plkst.10.00;

Cēsīs, Piebalgas ielā 89, plkst.10.00;

Daugavpilī, Komandanta ielā 7, plkst.10.00;

Rēzeknē, Kr. Valdemāra ielā 20, plkst.10.00;

Liepājā, Bāriņu ielā 3, plkst.9.00;

Saldū, Jelgavas ielā 9, plkst.13.00;

Jēkabpilī, Brīvības ielā 122, plkst.10.00;

Aizkrauklē, Bērzu ielā 5, plkst.13.00;

Tukumā, Brīvības laukumā 19, plkst.13.00;

Dobelē, Muldavas ielā 14, plkst.10.00.

Atvērto durvju dienu norises vietas piektdien, 14.jūlijā:

Rīgā, Gaujas ielā 15, plkst. 10.00;

Daugavpilī, Komandanta ielā 7, plkst. 10.00;

Rēzeknē, Kr. Valdemāra ielā 20, plkst. 10.00;

Ventspilī, Ostas ielā 33, plkst. 9.00;

Kuldīgā, Jelgavas ielā 65, plkst. 12.00;

Talsos, Akmeņu ielā 5, plkst. 15.00;

Jelgavā, Satiksmes ielā 2A, plkst. 10.00;

Bauskā, Zaļā ielā 12, plkst. 13.00.

Ja kādā no šīm dienām tomēr nav iespējas ierasties klātienē, var sazināties ar Valsts policijas personāla speciālistiem par sev interesējošām vakancēm, nepieciešamo izglītību un pieredzi, fizisko sagatavotību, atalgojumu, nākamās mācību grupas norises laiku un citiem jautājumiem, rakstot uz e-pasta adresi vai zvanot attiecīgā reģiona speciālistam: Rīgā – , tālr. 67219769; Latgalē – , tālr. 65403222; Kurzemē – , tālr. 67209521; Vidzemē – , tālr. 64202911; Zemgalē – , tālr. 63004287.

Vienlaikus var jau ielūkoties aktuālo vakanču sadaļā Valsts policijas tīmekļvietnē www.vp.gov.lv un uzzināt vairāk par konkrēto studiju programmu Valsts policijas koledžas vietnē www.policijas.koledza.gov.lv.