Austrumzemgales prokuratūras prokurore 13. februārī Ogrē, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka apsūdzētais Voldemārs (vārds mainīts) ļaunprātīgi nepildīja nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību. Proti, ar Zemgales rajona tiesas lēmumu viņam bija noteikts pienākums sešu mēnešu laikā no lēmuma saņemšanas dienas apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai. Ar minēto lēmumu apsūdzētais bija iepazinies, apliecinot to ar savu parakstu. Neraugoties uz tiesas noteikto pienākumu, zinot par kriminālatbildību tā nepildīšanas gadījumā, Voldemārs tomēr ļaunprātīgi šo lēmumu nepildīja.
Apsūdzētais ir Latvijas pilsonis, neprecējies, ieguvis pamata izglītību, strādā kādā uzņēmumā. Apgādībā ir viens mazgadīgs bērns. Agrāk nav sodīts par izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem. Ir sodīts par administratīvajiem pārkāpumiem.
Savu vainu viņš atzina pilnībā, nevēlēšanos apgūt sociālās rehabilitācijas kursu nožēloja, kas uzskatāms par vainu mīkstinošu apstākli. Atbildību pastiprinoši apstākļi netika konstatēti. Voldemārs piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, prokurorei piemērojot viņam priekšrakstu par sodu, nosakot sodu – sabiedrisko darbu 120 stundu apmērā.
Voldemāram soda izpildei jāierodas Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā.