Austrumzemgales prokuratūra Ogrē šā gada 15. jūnijā pabeigusi kriminālprocesu pret Antonu A. (vārds mainīts), kurš apsūdzēts par tiesas nolēmuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību ļaunprātīgu nepildīšanu.
Saskaņā ar prokurora priekšrakstā par sodu norādīto Zemgales rajona tiesa 2025. gada 28. novembrī apsūdzētajam bija noteikusi pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļus. Tie cita starpā paredzēja aizliegumu jebkādā veidā sazināties ar cietušo, kā arī aizliegumu ar cietušo sazināties vai organizēt tikšanos, izmantojot citu personu starpniecību. Ar šo tiesas lēmumu apsūdzētais tika iepazīstināts tajā pašā dienā, ko apliecināja ar parakstu.
Neraugoties uz noteiktajiem aizliegumiem, šā gada 13. februārī, neilgi pirms deviņiem vakarā, viņš no sava mobilā tālruņa zvanīja cietušajai un ar viņu sarunājās. Savukārt 21. februārī ap vienpadsmitiem vakarā Antons nosūtīja īsziņas savai meitai, lūdzot tās pārsūtīt cietušajai un vēl kādai personai.
Apsūdzētais ir Latvijas pilsonis, precējies, izdienas pensionārs, agrāk nav sodīts. Viņa apgādībā personu nav. Pirmstiesas procesā viņš pilnībā atzina savu vainu abos viņam inkriminētajos nodarījumos, kā arī izdarīto nožēloja, kas uzskatāms par atbildību mīkstinošu apstākli. Atbildību pastiprinoši apstākļi lietā netika konstatēti. Cietusī kaitējuma kompensāciju nav pieteikusi.
Ņemot vērā nodarījumu raksturu, apsūdzētā personību, iepriekšējas sodāmības neesamību un viņa piekrišanu kriminālprocesu pabeigt ar prokurora priekšrakstu par sodu, Antonam noteikta probācijas uzraudzība uz vienu gadu un sešiem mēnešiem.
Apsūdzētajam soda izciešanas uzsākšanai jāreģistrējas Valsts probācijas dienestā.