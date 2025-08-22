Varmākam piespriesta probācijas uzraudzība

Austrumzemgales prokuratūras prokurore šā gada 31. jūlijā Ogrē, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka apsūdzētais Miervaldis A. (vārds mainīts) – Latvijas pilsonis, neprecējies, nav apgādājamo, vidējā profesionālā izglītība, strādā kādā SIA par būvnieku – ļaunprātīgi nepildīja nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību.
Ar Zemgales rajona tiesas 2023. gada 10. novembra lēmumu Miervaldim noteikti pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļi. Proti, aizliegums atrasties mājoklim, kurā pastāvīgi dzīvo Iluta B. (vārds mainīts), tuvāk par 100 metriem; aizliegums satikties ar Ilutu un uzturēt ar viņu fizisku vai vizuālu saskari. Ar minēto tiesas lēmumu Miervaldis iepazīstināts dažas dienas vēlāk, ko viņš apliecinājis ar savu parakstu.
Neraugoties uz tiesas noteiktajiem aizliegumiem, zinot par kriminālatbildību to nepildīšanas gadījumā, šā gada 22. jūlijā ap pulksten 22.15, ļaunprātīgi pārkāpjot tiesas lēmumā noteikto, būdams alkohola ietekmē, Miervaldis ieradās sievietes dzīvesvietā, kur viņu sagaidīja un uzvedās agresīvi, kā arī uzsāka konfliktu, pārmetot Ilutai, ka viņa vainīga viņa dzīves sabojāšanā. Par notikušo informēti policijas darbinieki, kuri ierodoties vīrieša darbības pārtrauca un viņu aizturēja. Attiecīgi – šā gada 31. jūlijā Miervaldim celta un izsniegta apsūdzība par to, ka viņš ļaunprātīgi nepildīja nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību. Apsūdzētais ir agrāk administratīvi sodīts, sodāmība dzēsta, nav sodīts par analoģiskiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Miervaldis savu vainu viņam izsniegtajā apsūdzībā pilnībā atzina, izdarīto nožēloja, kas atzīts par vainu mīkstinošu apstākli, bet par vainu pastiprinošu apstākli atzīts tas, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts alkohola ietekmē. Liecības par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas apstākļiem apsūdzētais sniegt nevēlējās. Piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, prokurorei piemērojot viņam priekšrakstu par sodu, nosakot probācijas uzraudzību uz gadu un četriem mēnešiem.
Jāpiebilst, ka probācijas uzraudzība kā pamatsods vai papildsods ir personas piespiedu iesaistīšana tās vecumam, psiholoģiskajām īpašībām un attīstības līmenim piemērotos sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas pasākumos, kuru laikā apsūdzētā apziņā vajadzētu nostiprināties pārliecībai par izdarītā nozieguma nepieļaujamību un iespējamām sekām, mudinot analizēt un pārdomāt savas rīcības nepareizību. Gadījumā, ja netiek pildīta kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētie vai soda izpildes iestādes noteiktie pienākumi, probācijas uzraudzība var tikt aizstāta ar reālu brīvības atņemšanu.
Miervaldim, atbilstoši dzīvesvietai, soda izciešanai jāpiesakās Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā. Prokurora priekšraksts par sodu ir stājies spēkā.