Trešdiena, 29. aprīlis, 2026 14:04

Varmāku divus gadus uzraudzīs

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem
Foto: Valsts policija
Ir grūti dzīvot nemitīgās bailēs no kāda, kurš bijis vardarbīgs. Visbiežāk tie ir tuvinieki vai paziņas. Taču jau krietnu laiku darbojas likumisks rīks, kā cietušo no šādām personām pasargāt. Ja varmākas ar pirmo reizi nesaprot un savu attieksmi nemaina, viņiem jau atkal nākas atbildēt likuma priekšā.

Šā gada 6. martā Austrumzemgales prokuratūras prokurore Ogrē, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka apsūdzētais Mintauts A. (vārds mainīts) ļaunprātīgi nepildīja nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību. 

Proti, ar Zemgales rajona tiesas 2025. gada 13. oktobra lēmumu viņam bija noteikti pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļi, tostarp aizliegums atrasties tuvāk par 10 metriem no mājokļa, kurā pastāvīgi dzīvo Lolita (vārds mainīts), aizliegums ar viņu satikties un uzturēt vizuālu saskari, kā arī aizliegums jebkurā veidā sazināties. Ar minēto tiesas lēmumu Mintauts tika iepazīstināts, ko viņš apliecinājis ar savu parakstu.

Neraugoties uz tiesas noteiktajiem aizliegumiem, zinot par kriminālatbildību to nepildīšanas gadījumā, šā gada 19. februārī, pirmstiesas kriminālprocesā precīzāk 

nenoskaidrotā laikā, bet ne vēlāk kā pulksten 17, viņš, ļaunprātīgi pārkāpjot tiesas lēmumā noteiktos aizliegumus, ieradās un uzturējās Lolitas dzīvesvietā, turklāt, būdams alkohola reibumā, kļuva agresīvs un saķēra sievieti aiz kakla. Par notikušo tika informēti policijas darbinieki, kuri, ierodoties notikuma vietā, pulksten 23.40 Mintautu aizturēja.

Apsūdzētais savu vainu atzina pilnībā un izdarīto nožēloja, kas uzskatāms par vainu mīkstinošu apstākli. Savukārt par vainu pastiprinošu apstākli atzīstams tas, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts alkohola reibumā. Mintauts ir Latvijas pilsonis, neprecējies, ieguvis vidējo izglītību, strādā SIA par operatora palīgu. 

Apsūdzētais piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, prokurorei piemērojot viņam priekšrakstu par sodu un nosakot viņam probācijas uzraudzību uz diviem gadiem. 





