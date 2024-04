Vasarā pieaug saslimstība ar zarnu trakta infekcijām

Šī tendence ir cieši saistīta ar pārtikas pagatavošanu nepiemērotos apstākļos ārā, neatbilstošu pagatavotā ēdiena uzglabāšanu, nepietiekamu personīgās higiēnas prasību ievērošanu un karstā laika ietekmi uz baktēriju savairošanās ātrumu pārtikas produktos. Turklāt dažādu infekcijas slimību aktivizēšanās tika novērota pēc Covid-19 ierobežojošo pasākumu atcelšanas.





Kopumā 2022.gadā Latvijā tika reģistrēti 156 saslimšanas gadījumi ar salmonelozi, bet 2023.gada pirmajā pusgadā reģistrēti jau 154 saslimšanas gadījumi.

SPKC skaidro, ka inficēšanās ar salmonelozi notiek, lietojot uzturā nepietiekami termiski apstrādātus dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus (gaļu, olas, pienu un piena produktus, zivis, garneles u.c.) vai ēdienu, kas pagatavots no šiem termiski neapstrādātajiem produktiem, kā arī lietojot uzturā tādus ēdienus, kas pagatavoti apstākļos, kur netiek ievērotas higiēnas normas. Mazi bērni var inficēties, spēlējoties ar mājdzīvniekiem, kuri pārnēsā salmonellas, kā arī var inficēties kontakta ceļā, ja netiek ievērotas higiēnas normas.





SPKC norāda, ka vasara ir laiks, kad īpaši uzmanīgiem jābūt pārtikas iegādē, gatavošanā un uzglabāšanā. Lai izvairītos no salmonelozes un citām akūtām zarnu infekcijām, ko izraisa neatbilstošos apstākļos pagatavota un uzglabāta pārtika, pārtikas produktus, kas ātri bojājas (gaļa, piens, zivis, olas un no tiem ražotie produkti, kā arī konditorejas izstrādājumi ar krēmu, dažādi kulinārijas produkti un gatavie salāti), jāiegādājas vietās, kur tos uzglabā aukstuma vitrīnās vai ledusskapjos, kas aprīkoti ar termometru temperatūras režīma kontrolei.





Tāpat nav ieteicams lietot uzturā bojātus pārtikas produktus, kā arī pārtikas produktus, kuriem beidzies derīguma termiņš, neļaujiet pagatavotam ēdienam saskarties ar jēliem pārtikas produktiem (gatavos produktus uzglabājiet slēgtos traukos), savukārt jēlproduktu apstrādes laikā izmantojiet tikai tam paredzētu dēlīti un nazi.





SPKC arī iesaka pirms un pēc darba ar jēliem produktiem nomazgāt galda virsmas un rokas, izvairīties no svaiga piena vai produktiem, kas pagatavoti no svaiga piena, lietot un dzert tikai pasterizētu vai vārītu pienu, uzmanīties no ledus lietošanas uzturā, ja tas nav pagatavots no droša dzeramā ūdens, kā arī rūpīgi nomazgāt augļus un dārzeņus, īpaši svaigi lietojamos. Ja iespējams, dārzeņus un augļus ieteicams nomizot.





SPKC speciālisti aicina lietot uzturā tikai tādu pārtiku, par kuras kvalitāti esat pārliecināti. Plašāka informācija par salmonelozi un tās profilaksi ir pieejama SPKC mājaslapā "https://www.spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/infekcijas-slimibas/apraksti/salmoneloze".





SPKC atgādina, ka salmoneloze ir akūta zarnu infekcija, kas galvenokārt skar kuņģi un zarnu traktu. Salmonelozes simptomi parādās 6-72 stundas pēc inficēšanās. Salmonelozes pazīmes ir drudzis, slikta dūša, vemšana, krampji un sāpēs vēderā, caureja, galvassāpes. Ja slimība noris smagā formā, vai arī, ja saslimušais ir mazs bērns, liels šķidruma zudums var izraisīt organisma atūdeņošanos, kas var būt dzīvībai bīstams stāvoklis.





Lai nesaslimtu ar akūtām zarnu infekcijām, SPKC speciālisti atgādina, ka rokas ar ziepēm un ūdeni jāmazgā bieži un rūpīgi. Ja nav pieejams ūdens un ziepes, netīrumu noņemšanai no rokām un mikrobu iznīcināšanai var izmantot arī mitrās salvetes vai roku dezinfekcijas līdzekļus.