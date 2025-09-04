Vasarā reģistrētas 11 elektrotraumas; viena – letāla

Elektrotraumu skaits ikgadēji pieaug tieši vasaras mēnešos, un arī šis gads nav izņēmums. Vienlaikus, šogad vasarā ir fiksēts divtik mazāks elektrotraumu skaits nekā gadu iepriekš, kad no jūnija līdz augustam tika reģistrētas 23 elektrotraumas. Jāņem vērā, ka "Sadales tīkls" fiksē tās elektrotraumas, par kurām izsaukumu saņem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Faktiskais elektrotraumu skaits, visticamāk, ir vēl lielāks.
Visneaizsargātākie – mazi bērni
Elektrotraumu izcelšanās apstākļi ik gadu saglabājas līdzīgi, un visneaizsargātākie ir mazi bērni, par kuru elektrodrošību parūpēties ir vecāku pienākums. Ja mājoklī uzturas bērns līdz piecu gadu vecumam, visbūtiskāk ir parūpēties par noslēgtām, bērnam drošām rozetēm un vadiem. Labs risinājums ir rozetes ar aizsargmehānismu vai speciāli rozešu aizliktņi, ko var iegādāties saimniecības vai būvniecības preču veikalos. Tāpat jāparūpējas, lai bērnam nebūtu pieejami bojāti vadi vai elektroierīces, tai skaitā rozetē iesprausti viedierīču lādētāji.
Sākoties jaunajam mācību gadam, "Sadales tīkls" aicina arī skolotājus atgādināt par elektrodrošību skolēniem, piemēram, 10 minūtes no mācību stundas atvēlot uzņēmuma sagatavotajai elektrodrošības mācību īsfilmai, kas pieejama uzņēmuma specializētajā interneta vietnē arelektribuneriske.lv. Gan pedagogi, gan vecāki šajā vietnē var atrast izglītojošus materiālus par elektrodrošību dažāda vecuma bērniem.
Bojātu ierīču lietošana un pārslogoti pagarinātāji – bīstami ieradumi
Lai pasargātu no elektrotraumas riska sevi un ģimeni, nevajadzētu mājās glabāt un lietot bojātas elektroierīces, veikt to pašrocīgu labošanu (īpaši, pirms tam iekārtu neatslēdzot no strāvas avota), neuzmanīgi lietot elektrotehniku ūdens tuvumā vai ar mitrām rokām. Tāpat noteikti nevajadzētu ārā lietot tās elektroierīces, kas domātas izmantošanai telpās – tām nav atbilstošas mitrumaizsardzības.
Ieteicams arī pievērst uzmanību, vai mājoklī netiek pārslogoti elektriskie pagarinātāji. Katrs pagarinātājs ir paredzēts noteiktai slodzei, kas parasti ir norādīta uz pagarinātāja korpusa, piemēram, 3000 vati (W). Pieņemsim, ka mājsaimniecībā tiek izmantota elektriskā tējkanna ar jaudu 1800 W, tosteris ar jaudu 800 W un sulas spiede ar jaudu 1200 W. 3000 W pagarinātājam būtu droši vienlaikus pieslēgt tikai divas no minētajām ierīcēm, taču ne visas vienlaikus, lai to nepārslogotu. Pārslogots pagarinātājs var uzliesmot, radot bīstamas situācijas! Katras elektroierīces jaudu var noskaidrot pievienotajā instrukcijā vai uz korpusa.
Pareiza rīcība, kļūstot par elektrotraumas aculiecinieku
Kļūstot par elektrotraumas aculiecinieku, vispirms nekavējoties jāpārtrauc elektrības padeve, atslēdzot elektrības drošības slēdžus ("korķus") vai atvienojot bojāto elektroierīci no kontaktligzdas. Neatslēdzot elektriskās strāvas padevi un metoties glābt cietušo, traumu gūs arī glābējs. Kad elektrības padeve atslēgta, jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot uz numuru 113. Cilvēks pats ne vienmēr spēj novērtēt gūtās elektrotraumas nopietnību, tāpēc, ja ir saņemts elektriskās strāvas trieciens, jāvēršas pie mediķiem. Ja cietušais ir bez samaņas, pirms mediķu ierašanās jāsniedz pirmā palīdzība.
Ja elektrotrauma gūta ārpus telpām izvietotajā elektroapgādes infrastruktūrā, nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties cietušajam un pieļaut citu personu tuvošanos notikuma vietai – jāturas vismaz astoņu metru attālumā. Vienīgais veids, kā palīdzēt, ir zvanīt glābējiem pa tālruni 112 – operatīvie dienesti darīs visu iespējamo, lai notikuma vietā pēc iespējas ātrāk atslēgtu spriegumu un sniegtu palīdzību cietušajam.