Pirmdiena, 20. aprīlis, 2026 10:52

VDD: Krievija apliecina gatavību turpināt izvērst kaitnieciskas darbības Latvijā

LETA
VDD: Krievija apliecina gatavību turpināt izvērst kaitnieciskas darbības Latvijā
Foto: VDD
Pirmdiena, 20. aprīlis, 2026 10:52

VDD: Krievija apliecina gatavību turpināt izvērst kaitnieciskas darbības Latvijā

LETA

Krievijas Aizsardzības ministrijas rīcība, publiskojot un draudot dronu ražotājiem, kas sadarbojas ar Ukrainu, apliecina agresorvalsts gatavību turpināt izvērst kaitnieciskas darbības Latvijas teritorijā, vērtē Valsts drošības dienests (VDD).

Krievijas Aizsardzības ministrija pagājušajā nedēļā tika publicējusi sarakstu ar dažādu valstu, arī Eiropas, uzņēmumiem, kas, kā uzskata Maskava, ražo trieciendronus un to komponentus Ukrainai. Sarakstā "Ukrainas uzņēmumu filiāles Eiropā" iekļauti 11 uzņēmumi, arī uzņēmumi Londonā, Minhenē, Rīgā, Viļņā un Prāgā.

Komentējot šo paziņojumu, Latvijas specdienestā aģentūrai LETA atzīmēja, ka dienests jau iepriekš publiski informējis par kaitnieciskām darbībām Latvijas teritorijā, kuras veiktas vai plānotas agresorvalsts Krievijas interesēs, tostarp ar atbalstu Ukrainai saistītos objektos.

"Šādi publiski paziņojumi no Krievijas tikai apliecina tās gatavību turpināt izvērst šādas aktivitātes Latvijā," uzsver VDD.

Tāpat dienestā norādīja, ka tas atbilstoši savai kompetencei pastāvīgi vērtē notiekošo informatīvajā telpā un sabiedrībā, lai savlaicīgi identificētu un novērstu dažādus apdraudējumus nacionālajai drošībai.

Krievijas Drošības padomes vadītāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs, komentējot Aizsardzības ministrijas paziņojumu, izteicies, ka tas "ir Krievijas Bruņoto spēku potenciālo mērķu saraksts". "Tas, kad triecieni kļūs par realitāti, ir atkarīgs no tā, kas notiks tālāk," spriedelējis Medvedevs.

