Ceturtdiena, 01.01.2026 11:25
Laimnesis, Solvija, Solvita
Ceturtdiena, 01.01.2026 11:25
Laimnesis, Solvija, Solvita
Ceturtdiena, 1. janvāris, 2026 10:50

Vecgada dienā ceļu satiksmes negadījumos cietuši desmit cilvēki

Leta
Vecgada dienā ceļu satiksmes negadījumos cietuši desmit cilvēki
Foto: Valsts policija
Ceturtdiena, 1. janvāris, 2026 10:50

Vecgada dienā ceļu satiksmes negadījumos cietuši desmit cilvēki

Leta

Vecgada dienā ceļu satiksmes negadījumos cietuši desmit cilvēki, aģentūrai LETA pavēstīja Valsts policijā.

Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 103 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem Rīgas reģionā - 63, Zemgalē - 14, Latgalē - 13, Vidzemē - astoņi, bet Kurzemē - četri.

Negadījumos Rīgas reģionā cietuši četri cilvēki, tostarp divi gājēji un viens velosipēdists. Zemgalē avārijās cietuši pieci cilvēki, bet Latgalē - viens.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) aģentūrai LETA skaidroja, ka kopumā negadījumos iesaistītajām personām gūtās traumas nebija smagas. Smagākā trauma, kas saistīta ar transportlīdzekļiem, tika gūta, braucot ar kvadricikla tipa braucamrīku, uz kura atradās pieci cilvēki. Transportlīdzeklim iebraucot grāvī, viens no iesaistītajiem cieta smagāk un tika nogādāts slimnīcā stabilā stāvoklī ar vidēji smagu politraumu, kas ir vairāku ķermeņa daļu nopietni ievainojumi.

Pagājušajā diennaktī NMPD mediķi saņēma arī izsaukumu pie kāda 40 gadus veca vīrieša, kurš tumšajā dienas laikā, šķērsojot sliedes, pakļuva zem vilciena. Traumas bija nesavienojamas ar dzīvību, un mediķi konstatēja nāvi.

Ceļu satiksmes negadījuma dēļ trešdienas vakarā bija bloķēta satiksme uz Liepājas šosejas (A9) Valgundes pagastā netālu no Tīreļiem.

Valsts policijā aģentūrai LETA pavēstīja, ka tajā iesaistītas divas automašīnas. Sākotnējā informācija liecināja, ka cietušas trīs personas, kuras nogādātas vietējā medicīnas iestādē. Valsts policija skaidro notikušā apstākļus.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?