Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 103 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem Rīgas reģionā - 63, Zemgalē - 14, Latgalē - 13, Vidzemē - astoņi, bet Kurzemē - četri.
Negadījumos Rīgas reģionā cietuši četri cilvēki, tostarp divi gājēji un viens velosipēdists. Zemgalē avārijās cietuši pieci cilvēki, bet Latgalē - viens.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) aģentūrai LETA skaidroja, ka kopumā negadījumos iesaistītajām personām gūtās traumas nebija smagas. Smagākā trauma, kas saistīta ar transportlīdzekļiem, tika gūta, braucot ar kvadricikla tipa braucamrīku, uz kura atradās pieci cilvēki. Transportlīdzeklim iebraucot grāvī, viens no iesaistītajiem cieta smagāk un tika nogādāts slimnīcā stabilā stāvoklī ar vidēji smagu politraumu, kas ir vairāku ķermeņa daļu nopietni ievainojumi.
Pagājušajā diennaktī NMPD mediķi saņēma arī izsaukumu pie kāda 40 gadus veca vīrieša, kurš tumšajā dienas laikā, šķērsojot sliedes, pakļuva zem vilciena. Traumas bija nesavienojamas ar dzīvību, un mediķi konstatēja nāvi.
Ceļu satiksmes negadījuma dēļ trešdienas vakarā bija bloķēta satiksme uz Liepājas šosejas (A9) Valgundes pagastā netālu no Tīreļiem.
Valsts policijā aģentūrai LETA pavēstīja, ka tajā iesaistītas divas automašīnas. Sākotnējā informācija liecināja, ka cietušas trīs personas, kuras nogādātas vietējā medicīnas iestādē. Valsts policija skaidro notikušā apstākļus.