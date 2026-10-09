Stiprā vēja sekas pieņemas spēkā – Rīgā jau ap 1300 klientu traucēta elektroapgāde (aktualizēts plkst. 21.30)

Kā aģentūrai LETA pavēstījusi AS «Sadales tīkls», piektdienas vēlā vakarā elektrotīkla bojājuma dēļ Rīgā elektroapgāde traucēta aptuveni 1300 klientu.
Traucējumi reģistrēti Mangaļsalas prospekta, Albatrosu ielas, Zvejas ielas un Vecāķu prospekta apkārtnē.
«Sadales tīkls» informē, ka speciālisti strādā, lai pēc iespējas ātrāk novērstu bojājumu un atjaunotu elektroapgādi.
Vēl piektdienas vakarā uzņēmums ziņoja, ka visā Latvijā elektroapgādes traucējumi skāruši aptuveni 300 klientu, tostarp ap 200 Kurzemes rietumu piekrastē. Tolaik uzņēmums norādīja, ka vējš vēl nav nodarījis būtiskus postījumus elektrotīkliem un bojājumi tiek operatīvi novērsti.
Glābējiem darba netrūkst
Stiprā vēja dēļ palīdzība bijusi nepieciešama arī glābējiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informējis, ka piektdien līdz pulksten 17 saņemti 13 izsaukumi saistībā ar vēja radītajiem postījumiem.
Lielākoties tie bijuši saistīti ar uz ceļiem nogāztiem kokiem, kas traucējuši satiksmei un radījuši apdraudējumu.
Savukārt līdz plkst. 21 uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru saņemti 32 pieteikumi par vēja radītiem postījumiem, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Izsaukumi lielākoties saistīti ar to, ka koki nokrituši uz ceļa braucamās daļas un kavē vai pilnībā bloķē satiksmi.
Oskara Kalpaka ielā Jelgavā piecstāvu dzīvojamai mājai glābēji noņēma vēja atrautas konstrukcijas, bet Lielajā prospektā Ventspilī vējš atrāvis notekcauruli.
No visiem pieteikumiem Kurzemē saņemti 19, Zemgalē trīs, Rīgas reģionā pieci un arī galvaspilsētā - pieci pieteikumi.
Saskaņā ar meteorologu prognozēm spēcīgākas vēja brāzmas saglabāsies līdz pusnaktij, tāpēc VUGD aicina iedzīvotājus uzlādēt mobilos telefonus un bez vajadzības nedoties ārpus telpām.
Tāpat VUGD aicina uz 112 zvanīt tikai tad, ka vēja brāzmu nogāzts koks apdraud veselību un dzīvību.
Īpaši stiprs vējš piektdien skāris Kurzemes piekrasti. Rietumkurzemes iedzīvotājiem izplatīts arī šūnu apraides brīdinājums par bīstamiem laikapstākļiem.
Meteorologi brīdinājuši, ka rietumu un ziemeļrietumu vēja brāzmas jūras piekrastē var sasniegt 25–29 metrus sekundē. Šāds vējš var lauzt koku zarus un kokus, bojāt konstrukcijas un nest pa gaisu nenostiprinātus priekšmetus.
Informāciju atjauno ik pēc 15 minūtēm
AS «Sadales tīkls» atgādina, ka informāciju par reģistrētajiem elektroapgādes pārtraukumiem iespējams pārbaudīt uzņēmuma digitālajā atslēgumu kartē: https://karte.sadalestikls.lv/
Tajā var noskaidrot, vai konkrētajā adresē jau reģistrēts bojājums un vai pie tā novēršanas tiek strādāts. Informācija kartē tiek atjaunota ik pēc 15 minūtēm.