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Sestdiena, 3. oktobris, 2026 20:16

Vēlēšanu dienā policija sākusi vairākus administratīvā pārkāpuma procesus

LETA
Vēlēšanu dienā policija sākusi vairākus administratīvā pārkāpuma procesus
Foto: Valsts policija
Sestdiena, 3. oktobris, 2026 20:16

Vēlēšanu dienā policija sākusi vairākus administratīvā pārkāpuma procesus

LETA

Valsts policija Saeimas vēlēšanu dienā septiņos gadījumos sākusi administratīvā pārkāpuma procesus.

Valsts policija Saeimas vēlēšanu dienā reaģējusi kopumā uz 25 signāliem par iespējamiem pārkāpumiem, no kuriem lielākā daļa pēc veiktajām pārbaudēm nav apstiprinājusies. Tomēr septiņos gadījumos sākti administratīvā pārkāpuma procesi - četros par sabiedriskās kārtības traucēšanu un trijos par priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem.

Dažos gadījumos saņemto signālu pārbaudes vēl turpinās.

Sabiedriskās kārtības traucēšana, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot vēlēšanu iecirkņa darbu, konstatēta Daugavpilī un Rīgā, kur viena persona vēlēšanu iecirknī bojāja tur izvietotos informatīvos plakātus, kā arī Jēkabpilī, kur izcēlās sadzīviska rakstura strīds, kura laikā viena no konfliktā iesaistītajām personām saplēsa nevajadzīgo vēlēšanu biļetenu.

Tāpat Augšdaugavas novadā, Locikos, kāda persona vēlēšanu iecirknī uzvedās nepiedienīgi un visu filmēja ar mobilo telefonu, to komentējot krievu valodā, kā arī rupji un necienīgi izteicās pret latviešu valodu, par ko materiāli tiks nosūtīti Valsts valodas centram izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai.

Savukārt aģitācijas likuma pārkāpumi konstatēti Aknīstē, Lestenē un Kurmenē, kur publiski pieejamā vidē atradās partijas aģitācijas materiāli.

Policija skaidro, ka patlaban turpina darbu sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām un ir gatava nekavējoties reaģēt uz jebkādiem potenciāliem sabiedriskās kārtības un drošības riskiem.

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