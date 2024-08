Vēršas slimnīcā ar dzērumā gūtām traumām

Jūlijā Ogres rajona slimnīcas stacionārā ārstējušies 475 pacienti un pasaulē nākuši 64 mazuļi – 29 zēni un 35 meitenes. Ambulatori slimnīcas Uzņemšanas nodaļā ik dienu vidēji vērušies 43 jeb 1337 pacienti mēnesī, kas, kā norāda SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs, rada lielu šajā nodaļā strādājošo mediķu noslodzi, jo, piemēram, dežūrārstam jāuzrauga gan slimnīcas stacionārā esošie pacienti, gan nepieciešamības gadījumā jāveic operācijas un jāsniedz palīdzība akūtos gadījumos. «Acīmredzot Pierīgā iedzīvotājiem ir grūtības saņemt ambulatoro aprūpi, ambulatoro speciālistu trūkst, un, saasinoties saslimšanai, viņi vēršas slimnīcas Uzņemšanas nodaļā. Turklāt daudzi pacienti slimnīcas Uzņemšanas nodaļā vēršas ne vien no Ogres, bet arī citiem apkārtējiem novadiem. Šai situācijai jāmeklē risinājumi,» secina D. Širovs.

Pievēršoties augusta otrās nedēļas aktualitātēm, slimnīcas vadītājs stāsta, ka Dzemdību nodaļā sagaidīti desmit jaundzimušie, stacionēti 92 pacienti, bet Uzņemšanas nodaļā vidēji sniegta palīdzība 40 pacientiem dienā. Iemesli tam, kāpēc viņiem bijusi nepieciešama mediķu palīdzība, ir visdažādākie.

1972. gadā dzimušai personai radusies spēcīga alerģija pa visu ķermeni no dzeltenajām plūmēm, kas, iespējams, bijušas apstrādātas ar kādu ķīmisku vielu. Palīdzība bijusi nepieciešama arī pacientiem ar akūtām galvassāpēm, sirds vājumu. Tiesa gan, 1974. gadā dzimušais vīrietis trīs dienas bija lietojis alkoholiskos dzērienus un slimnīcā nogādāts 2,68 promiles stiprā alkohola reibumā. Nogādāti arī pacienti ar starpribu neiralģiju, epilepsiju, kas arī saistīta ar pārmērīgu alkoholiskā dzēriena lietošanu. Vēl kāds pacients reibumā gulējis uz kāpnēm, no kurām nokritis un pārsitis galvu. Savukārt 1991. gadā dzimis rīdzinieks pulksten divos naktī vizinājies ar skrejriteni, aizķēries aiz apmales, kritis un pārsitis pieri. Kādu citu 1991. gadā dzimušu jaunieti 2,97 promiles stiprā alkohola reibumā slimnīcā no Jaunjelgavas nogādāja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde. Viņš kopā ar divām sievietēm lietojis alkoholiskos dzērienus, saplēsis traukus un sagriezis roku. Slimnīcā nogādātas arī personas ar dažādām sporta traumām – saišu sastiepumu, kājas muskuļa sastiepumu, arī sadzīves traumām – ribu sasitumiem, potītes mežģījumu, pēdas kaula lūzumu un traumu, ko deviņgadīgs zēns guvis, lēkājot pa batutu, bet vēl kāds zēns, lēkājot pa batutu, salauzis rokas pirkstu. Kāds cits deviņgadīgs zēns kritis skeitparkā, vizinoties ar skūteri, un guvis brūci apakšstilbā. Savukārt 1986. gadā dzimis 1,44 promiles stiprā alkohola reibumā esošs vīrietis piekauts uz ielas, un viņam sejā iepūsta piparu gāze, bet divi 2008. gadā dzimuši jaunieši – ogrēniete un lielvārdietis – aizbraukuši uz festivālu Liepājā, kur puisis saņēmis spērienu ar kāju pa seju, bet meitene – sitienu ar dūri, arī pa seju. Kāda 12 gadus veca meitene vizinājusies ar motociklu, kas uzkritis viņai virsū, un ar motocikla izpūtēju apdedzināts apakšstilbs.

Bet kāda 14 gadus veca rīdziniece pirms piecām dienām sasitusi roku un vērsusies slimnīcā, lai gan viņai būtu bijis pie ķirurga jāvēršas ambulatori, nenoslogojot Uzņemšanas nodaļas darbu, – kā norāda D. Širovs, šis ir viens no daudzajiem piemēriem, bet, protams, palīdzība nevienam netiek atteikta.