Videoierakstā fiksēts, kā motorollera vadītājs nepietiekama distances vai neuzmanības dēļ ietriecas priekšā braucošajā automašīnā. Uzreiz pēc sadursmes motorollera vadītājs nevis apstājās, lai noskaidrotu situāciju un novērtētu bojājumus, bet gan strauji apgriežas braukšanai pretējā virzienā un pamet notikuma vietu.
Jāatgādina, ka ceļu satiksmes noteikumi ir saistoši visu transportlīdzekļu vadītājiem, ieskaitot motorolleru, mopēdu un elektrisko skrejriteņu vadītājus. Pēc ceļu satiksmes negadījuma visām iesaistītajām personām ir pienākums palikt notikuma vietā.