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Trešdiena, 10. jūnijs, 2026 09:15

VIDEO: Ogrē motorollera vadītājs ietriecas automašīnā un metas bēgt

OgreNet
VIDEO: Ogrē motorollera vadītājs ietriecas automašīnā un metas bēgt
Ekrānuzņēmums no "Facebook" video/Sadursme.lv
Trešdiena, 10. jūnijs, 2026 09:15

VIDEO: Ogrē motorollera vadītājs ietriecas automašīnā un metas bēgt

OgreNet

Ogrē, Rīgas ielas un Kalna prospekta krustojumā, netālu no veikala "Lidl", fiksēts ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts motorollera vadītājs.. Aculiecinieku iesūtītajā, kas publicēts "Facebook" lapā "Sadursme.lv", redzams trieciena brīdis un motorollera vadītāja neapdomīgā rīcība.


Videoierakstā fiksēts, kā motorollera vadītājs nepietiekama distances vai neuzmanības dēļ ietriecas priekšā braucošajā automašīnā. Uzreiz pēc sadursmes motorollera vadītājs nevis apstājās, lai noskaidrotu situāciju un novērtētu bojājumus, bet gan strauji apgriežas braukšanai pretējā virzienā un pamet notikuma vietu.

Jāatgādina, ka ceļu satiksmes noteikumi ir saistoši visu transportlīdzekļu vadītājiem, ieskaitot motorolleru, mopēdu un elektrisko skrejriteņu vadītājus. Pēc ceļu satiksmes negadījuma visām iesaistītajām personām ir pienākums palikt notikuma vietā.

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