Pirmdiena, 16.11.2026 14:40
Banga, Glorija
Pirmdiena, 16.11.2026 14:40
Banga, Glorija
Pirmdiena, 16. novembris, 2026 12:16

VIDEO. Ogrē videonovērošanas kamerā fiksēta aizdomīga persona, kas filmē vai fotografē svešu pagalmu un auto

OgreNet
VIDEO. Ogrē videonovērošanas kamerā fiksēta aizdomīga persona, kas filmē vai fotografē svešu pagalmu un auto
Ekrānuzņēmumi no "Facebook"/Rainers ER
Pirmdiena, 16. novembris, 2026 12:16

VIDEO. Ogrē videonovērošanas kamerā fiksēta aizdomīga persona, kas filmē vai fotografē svešu pagalmu un auto

OgreNet

Sociālā medija "Facebook" grupā "Ogres pasaule" kāds iedzīvotājs dalījies ar brīdinājumu par aizdomīgu rosību Ogrē, Rībelītes apkārtnē.

Kā raksta ieraksta autors, apkaimē manīta aizdomīga persona, kas piebrauc ar automašīnu pie svešas mājas un filmē auto un pagalmu. 

Publicētajos novērošanas kameru attēlos redzams jaunietis, kas, izkāpis no automašīnas pie svešas mājas, pārvietojas gar žogu ar viedtālruni rokās, visticamāk, filmējot vai fotografējot.  

Apkaimes iedzīvotāji tiek aicināti būt vērīgi, pievērst pastiprinātu uzmanību nepiederošām personām un aizdomīgiem transportlīdzekļiem savu īpašumu tuvumā, kā arī par aizdomīgām situācijām nekavējoties ziņot policijai.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.