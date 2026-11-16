VIDEO. Ogrē videonovērošanas kamerā fiksēta aizdomīga persona, kas filmē vai fotografē svešu pagalmu un auto

Kā raksta ieraksta autors, apkaimē manīta aizdomīga persona, kas piebrauc ar automašīnu pie svešas mājas un filmē auto un pagalmu.
Publicētajos novērošanas kameru attēlos redzams jaunietis, kas, izkāpis no automašīnas pie svešas mājas, pārvietojas gar žogu ar viedtālruni rokās, visticamāk, filmējot vai fotografējot.
Apkaimes iedzīvotāji tiek aicināti būt vērīgi, pievērst pastiprinātu uzmanību nepiederošām personām un aizdomīgiem transportlīdzekļiem savu īpašumu tuvumā, kā arī par aizdomīgām situācijām nekavējoties ziņot policijai.