Protams, reizēm vēl nav līdz galam skaidrs, kurā konteinerā kas jāmet, taču vēlme mācīties un darīt labāk ir. Liela nozīme te ir gan ģimenei, gan skolai, gan pieaugušo piemēram.
“Zaļās jostas” vides izglītības eksperte Ieva Erta uzsver, ka tas, vai jaunietim veidosies ilgtspējīgi paradumi, lielā mērā ir atkarīgs no vides, kurās viņš aug, dzīvo un mācās.
“Ja ģimenē šķiro atkritumus, plāno pirkumus, izvēlas ilgtspējīgākus produktus un lietas labo, nevis uzreiz izmet, šāda rīcība jaunietim ar laiku kļūst pašsaprotama. Savukārt bērnudārzā vai skolā šos paradumus nostiprina zināšanas par to, kā mūsu izvēles ietekmē vidi. Tikpat būtiska ir apkārtējā vide – vai ir pieejami šķirošanas konteineri, vai ilgtspējīgas izvēles ir ērti īstenot. Ja visi šie faktori sakrīt, jaunietim ilgtspējīga rīcība kļūst par normu,” skaidro Ieva Erta.
Viņa norāda, ka būtiska loma ir arī iniciatīvām, kas veicina rūpes par dabu jau agrā vecumā. Viena no tādām ir ilggadējā dažādu atkritumu veidu vākšanas kampaņa “Tīrai Latvijai”. Šogad kampaņā iesaistījās vairāk nekā 136 tūkstoši bērnu un jauniešu no vairāk nekā 400 izglītības iestādēm visā Latvijā.
Jo, kā saka video dalībnieki – ja gribam dzīvot skaistā Latvijā, riepas mežā ārā taču nemetam.
Sadarbībā ar SIA “Zaļā josta”