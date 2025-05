Ekrānuzņēmums no www.youtube.com

Videotiešraidēs var vērot zivju nārstu Daugavā; Ikšķilē un Kaibalā izvietotas mākslīgās ligzdas OgreNet

Kaut arī laikapstākļi šajā pavasarī ir ļoti mainīgi, Daugavā ir sācies raudu, brekšu un asaru nārsts. AS "Latvenergo" piecpadsmito gadu turpina vides projektu, kurā Daugavā izvieto 450 zivju nārsta mākslīgās ligzdas Ikšķilē, Kaibalā un Klintainē, tāpat AS "Latvenergo" vietnē latvenergo.lv/lv/tiesraide zivju uzvedību var vērot videotiešraidēs no divām kamerām Daugavā, informē uzņēmumā.