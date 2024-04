Vidzemē un Latgalē notiek militārās mācības "Nameja vairogs"

Militārajās mācībās “Nameja vairogs” piedalīsies Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un zemessargi, lai trenētu spēju veikt uzdevumus dažādos apstākļos jebkurā vietā Latvijā.



Mācību ietvaros notiks militārās tehnikas kolonnu pārvietošanās pa koplietošanas ceļiem un apdzīvotām vietām. Mācību laikā būs redzami sabiedroto bruņoto spēku gaisa kuģu pārlidojumi, tostarp zemā augstumā, kā arī to nosēšanās apdzīvotās vietās.



Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības “Namejs 2023” norisināsies no 5. septembra līdz 2. oktobrim visā Latvijā. Mācībās “Namejs 2023” kopā ar Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku karavīriem un zemessargiem piedalīsies gan valsts un pašvaldību iestādes, gan arī pārstāvji no privātā sektora uzņēmumiem un organizācijām, sniedzot valsts aizsardzības vajadzībām nepieciešamo atbalstu, tādējādi stiprinot visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu Latvijā.

Lai pilnveidotu un stiprinātu spēju veikt uzdevumus valsts apdraudējuma gadījumā, visaptverošas valsts aizsardzības mācībās “Namejs 2023” plānota sadarbība ar Aizsardzības ministriju un tās padotības iestādēm, Iekšlietu ministriju un tās padotības iestādēm, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, kā arī vairākām pašvaldībām un komersantiem.



Reaģējot uz mainīgajiem drošības izaicinājumiem, Latvijas valsts aizsardzības sistēmai jābūt visaptverošai un jābalstās visas sabiedrības un valsts institūciju gatavībā pārvarēt krīzi, kā arī noturībā pret ārējo ietekmi. Visaptveroša valsts aizsardzības sistēma, ietver ne tikai valsts aizsardzības jomas vai valsts pārvaldes institūcijas, bet arī privātā sektora pārstāvjus, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, iedzīvotājus un citas personas. Visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas mērķis ir sekmēt valstiski svarīgu funkciju darbību plānošanas, koordinēšanas un partnerības sistēmas izveidošanu starp valsts institūcijām, kā arī privāto sektoru, NVO un iedzīvotājiem. Praktiskais visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas uzdevums ir katrai valsts institūcijai noteikt konkrētus uzdevumus un lomu valsts aizsardzībā.