Viens no traumu iemesliem – alkohola reibums

SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs informē, ka augusta trešajā nedēļā Ogres rajona slimnīcā stacionēti 105 pacienti, Uzņemšanas nodaļā dienā vērsušās vidēji 40 personas, bet pasaulē nākuši 12 mazuļi.

Palīdzība bijusi nepieciešama pacientiem ar kakla, elpceļu iekaisumu, elkoņa sasitumu, acu iekaisumu, urīnceļu infekciju, alerģiju, skrāpētu brūci, astmu, naga falangas lūzumu, muguras sasitumu, pleca saites sastiepumu, pēdas kaula un spieķa kaula lūzumu, kā arī batuta traumu. Vēl kāds iegriezis sev ar fleksi, kāds guvis plaukstas sasitumu, kādam uz galvas uzkritusi koka brusa, citam – pagale, bet 2007. gadā dzimusi meitene kritusi no velosipēda un guvusi brūci zodā.

1975. gadā dzimušam vīrietim Ogrē kreisajā apakšstilbā iekodis suns. Svešs suns uz ielas apakšdelmā iekodis arī 2014. gadā dzimušai aizkrauklietei, bet 2016. gadā dzimusi meitene apdedzinājusi labās rokas plaukstu ar karstās līmes pistoli.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde no Ogres slimnīcā 9. augusta pēcpusdienā nogādāja 2,53 promiles stiprā alkohola reibumā esošu rīdzinieku, kuru uz ielas piekāvuši paziņas. Cietušais patvaļīgi aizgāja no slimnīcas, nesagaidot izmeklējumu rezultātus. Tās pašas dienas vakarā vīrietis atkal atrasts guļam uz ielas alkohola reibumā. Otrreiz nogādājot slimnīcas Uzņemšanas nodaļā, konstatēts, ka viņam ir galvas sasitums, smadzeņu satricinājums, krūškurvja un augšstilba muskuļu sasitums, kā arī alkohola reibums. Cietušais neievēroja slimnīcas kārtības noteikumus, zākāja mediķus. Medicīnas iestādē nogādāts arī 1964. gadā dzimis Valkas iedzīvotājs, kuru pāri pusnaktij 10. augustā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki atveda no Lielvārdes. Vīrietis, būdams alkohola reibumā, bija gulējis uz vilciena sliedēm. Viņam konstatēts sejas sasitums un brūces sejā. Savukārt 1984. gadā dzimis ķegumietis pēc divu nedēļu intensīvas alkoholisko dzērienu lietošanas nogādāts slimnīcā ar alkohola gastrītu. Naktī uz 12. augustu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde slimnīcā nogādāja arī 1970. gadā dzimušu vīrieti, kuram konstatēta sista brūce galvā, uzacī, abu augšdelmu kaulu sasitumi un 2,14 promiles stiprs alkohola reibums. Savukārt 1987. gadā dzimis vīrietis alkohola reibumā naktī piekauts Ogrē. Cietušajam konstatēta sista brūce uzacī.