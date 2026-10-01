Viens pilots sadūra otru! Reisā no Dubaijas uz Izraēlu mēģināts īstenot teroraktu

Pateicoties Izraēlas pasažieru ārkārtējai drosmei, apņēmībai un atjautībai, kā arī Apvienoto Arābu Emirātu lidmašīnas apkalpes rīcībai, terorakts tika novērsts un kontrole pār lidmašīnu tika atgūta. Visi pasažieri ir drošībā, teikts vēstniecības preses paziņojumā.
Tas nebija vienkārši aviācijas incidents. Tas bija terorakts gaisā. Tā mērķis bija nogalināt nevainīgus civiliedzīvotājus un pārvērst civilo lidmašīnu par ieroci. Pasažieru un apkalpes drosme un ātrā rīcība novērsa to, kas varēja kļūt par katastrofu ar milzīgu cilvēku upuru skaitu.
Vēstniecības pārstāvji uzsver - šī konkrētā reisa izvēle bija apzināta un dziļi simboliska.
"Gaisa satiksme starp Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Izraēlu ir viens no taustāmākajiem Ābrahāma vienošanos sasniegumiem. Kopš diplomātisko attiecību nodibināšanas Apvienoto Arābu Emirātu aviokompānijas ir turpinājušas lidojumus uz Izraēlu pat intensīvu reģionālo konfliktu laikā, apliecinot šo attiecību spēku un noturību. Daudzi izraēlieši dzīvo pārmaiņus abās valstīs un ik dienu stiprina saikni starp mūsu tautām.
Džihādistu terorisma mērķis nav tikai nogalināt izraēliešus. Tā mērķis ir iznīcināt miera, attiecību normalizācijas un līdzāspastāvēšanas iespēju. Tā mērķis ir pārvērst tiltus starp tautām par uzbrukumu mērķiem.
Izraēla kopā ar saviem partneriem reģionā un visā pasaulē turpinās stingri iestāties pret terorismu un džihādistu vardarbību. Mēs aizstāvēsim mūsu pilsoņu tiesības ceļot, dzīvot un veidot normālu dzīvi bez bailēm.
Drosme, ko šodien apliecināja Izraēlas pasažieri un Apvienoto Arābu Emirātu apkalpe, ir spēcīgs atgādinājums, ka terorismu ir iespējams uzvarēt, kad cilvēki stāv kopā," paziņojumu presei noslēdz Izraēlas vēstniecības Latvijā pārstāvji.