Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 30 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Krāslavas līdz Paterniekiem, Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Varakļāniem līdz Terehovai, kā arī autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Grebņevas līdz Bērzgalei, un arī uz Daugavpils apvedceļa (A15).
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Madonas, Gulbenes, Smiltenes, Krāslavas, Preiļu, Rēzeknes, Balvu, Alūksnes, Valmieras un Valkas apkārtnē.
Autovadītājus aicina rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotāji ir aicināti informēt "Latvijas valsts ceļus", zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos "X" un "Facebook".