Pirmdiena, 12. janvāris, 2026 09:34
Vilcienā pieklīdis suns aizbrauc līdz Ķegumam
Pagājušā gada 29. decembrī policijā saņemta informācija, ka personai Lielvārdes dzelzceļa stacijā pieklīdis suns, kurš iekāpis kopā vilcienā un atbraucis līdzi līdz Ķegumam. Lai suns neaizklīstu vēl tālāk, izsaucējs to atvedis uz savām mājām un ziņojis policijai. Nolasīta mikroshēma un noskaidrots suņa, vārdā Oza, īpašnieks, kurš dzīvo Lielvārdē, Uzvaras ielā. Sazvanīts suņa īpašnieks, pēc kā suns nogādāts mājās. Suņa saimnieks paskaidroja, ka lielā vēja dēļ viņam ir bojātas īpašuma ieejas durvis un suns izmucis. Dzīvnieks nodots īpašniekam, ar kuru veiktas preventīva rakstura pārrunas.