Pirmdiena, 12.01.2026 10:59
Reina, Reinholds, Reinis, Renāts
Pirmdiena, 12.01.2026 10:59
Reina, Reinholds, Reinis, Renāts
Pirmdiena, 12. janvāris, 2026 09:34

Vilcienā pieklīdis suns aizbrauc līdz Ķegumam

OgreNet/OVV
Vilcienā pieklīdis suns aizbrauc līdz Ķegumam
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 12. janvāris, 2026 09:34

Vilcienā pieklīdis suns aizbrauc līdz Ķegumam

OgreNet/OVV

Pagājušā gada 29. decembrī policijā saņemta informācija, ka personai Lielvārdes dzelzceļa stacijā pieklīdis suns, kurš iekāpis kopā vilcienā un atbraucis līdzi līdz Ķegumam. Lai suns neaizklīstu vēl tālāk, izsaucējs to atvedis uz savām mājām un ziņojis policijai. Nolasīta mikroshēma un noskaidrots suņa, vārdā Oza, īpašnieks, kurš dzīvo Lielvārdē, Uzvaras ielā. Sazvanīts suņa īpašnieks, pēc kā suns nogādāts mājās. Suņa saimnieks paskaidroja, ka lielā vēja dēļ viņam ir bojātas īpašuma ieejas durvis un suns izmucis. Dzīvnieks nodots īpašniekam, ar kuru veiktas preventīva rakstura pārrunas.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?