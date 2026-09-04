"Viņš pats pateica…" Atklātībā nāk jaunas detaļas par traģisko autoavāriju pie Ikšķiles

Smagajā sadursmē pie Ikšķiles kopumā tika ierauti trīs transportlīdzekļi. Smagais kravas auto, kura vadītājam viss ir kārtībā. Tālāk redzams baltais "Volkswagen Tiguan", no kura tika izcelti un uz slimnīcu aizgādāti divi cilvēki, savukārt vissmagākās sekas ir "Toyota" spēkratam. Tur arī divi cilvēki ar gūtajām traumām aizgādāti uz medicīnas iestādi, savukārt viens cilvēks gāja bojā.
Avārijas dēļ konkrētais šosejas posms starp Ikšķili un Ogri tika bloķēts pilnībā. Papildus tam novirzīt satiksmi pa blakus brauktuvi arī nav iespējams. Tur jau kādu laiku transports nekursē remontdarbu dēļ. Tādēļ šoferiem nācās meklēt alternatīvus maršrutus, stāsta raidījums.
Notikuma vietā "Degpunktā" sastapa negadījuma aculiecinieku Tomu, kurš virzījās no Ogres un brauca tieši aiz kravas automašīnas. Uzreiz pēc sadursmes vīrietis kopā ar citiem garāmbraucējiem rīkojies varonīgi.
"Bija dūmu mākonis. Gājām palīgā. Mēs izvilkām cilvēkus no pirmās mašīnas – ar hematomām uz kājām, un abiem bija grūti elpot. Bet tā viss kārtībā. (DP: Un tālāk gājāt pie "Toyotas"?) Nē, tur labāk nevajadzēja skatīties, kas notiek. (DP: Tur izsaucāt uzreiz dienestus?) Jā, mēs arī zvanījām un saucām," saka Toms.
Pēc tam, kad viņš ar biedriem palīdzēja "Volkswagen Tiguan" pasažierei un vadītājam tikt ārā, apvidus auto šoferis atzinās. "Sudraba [krāsas] mašīnas šoferis aizmiga – viņš pats pateica… Viņš iebrauca pretējā braukšanas joslā, aizķēra smago un smagais ar inerci iebrauca pretējā joslā un viss. Un aizķēra sarkano," stāsta Toms.
"Degpunktā" aprunājās arī ar kravas auto vadītāju, kurš piekrīt šādam negadījuma izklāstam, papildus ieskicējot – viss noticis tik zibenīgi, ka savaldīt tonnām smago transportlīdzekli nebija iespējams.
"Volkswagen Tiguan" un kravas auto bojājumi nopietni, bet nav salīdzināmi ar "Toyota" spēkratu – tas ir iznīcināts. Automašīnas jumtu nozāģēja glābšanas dienests, lai izceltu cietušos un mirušo. Kā arī pie vraka var novērot koferi – iespējams, bija plānots kāds ģimenes brauciens vai atgriešanās no tā, vēsta raidījums.
Skaidras atbildes uz šo un citiem jautājumiem, kā arī to, vai "Volkswagen" vadītājs tik tiešām aizmiga pie stūres, šķetinās izmeklētāji.