Likumsargi rosinājuši vīrieti saukt pie kriminālatbildības par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas izvarošanu, nepilngadīgo pavešanu netiklībā un pamudināšanu tikties seksuālu darbību veikšanai, iesaistīšanu pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā, nepilngadīgo iesaistīšanu prostitūcijā un nepilngadīgo prostitūcijas izmantošanu, sutenerismu, kā arī par bērnu pornogrāfijas glabāšanu.
Kriminālprocess policijā sākts 2025. gada 10. septembrī, pamatojoties uz iesniegumu par to, ka sarakstes laikā saziņas lietotnē "Whatsapp" vīrietis piedāvāja 15 gadu vecai meitenei nodarboties ar prostitūciju.
Izmeklēšanas gaitā likumsargi vīrieti identificēja un 27. oktobrī aizturēja. Viņš ir dzimis 1989. gadā un iepriekš nav sodīts par krimināla rakstura nodarījumiem. Pārbaudot pie aizturētā izņemto datu nesēju saturu, konstatēts, ka no viņa prettiesiskajām darbībām cietušas arī citas personas, un 29. oktobrī vīrietim kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka vīrietis internetā iepazinās ar nepilngadīgām personām, sarakstījās ar tām par seksuāla rakstura tēmām un sarakstes laikā pamudināja tikties seksuālu darbību veikšanai, lūdza nofotografēt un nofilmēt savu atkailināto ķermeni un atsūtīt viņam gan par samaksu, gan bez tās uzņemtos materiālus, kā arī pamudināja 15 līdz 16 gadus vecas meitenes iesaistīties prostitūcijā, sarunājot tikšanos ar klientiem.
Gan nepilngadīgām, gan tikko pilngadību sasniegušām jaunietēm vīrietis piedāvāja nodarboties ar prostitūciju, solot meklēt un novirzīt pie viņām klientus un pieprasot pēc klientu apkalpošanas samaksāt viņam procentus no nopelnītās naudas.
Tāpat vīrietis pats bija izmantojis divu 13 un 15 gadu vecu meiteņu seksuālus pakalpojumus par samaksu. Vienā gadījumā aizdomās turētais, pielietojot spēku, izvaroja 15 gadu vecu meiteni.
Kopumā kriminālprocesā iegūtas ziņas par astoņām nepilngadīgām un divām pilngadīgām cietušajām personām, kuru vecums noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī bija no 13 līdz 18 gadiem.
Papildus tam konstatēts, ka aizdomās turētais viņam piederošajā datu nesējā bija glabājis 37 failus, kas satur bērnu pornogrāfiju.
Policija rosina prokuratūru saukt 1989. gadā dzimušo vīrieti pie kriminālatbildības par 20 noziegumiem, tostarp par trim sevišķi smagiem, 16 smagiem un vienu mazāk smagu noziedzīgu nodarījumu.
Par smagāko no noziegumiem var tikt piemērots mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no desmit līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz pieciem gadiem. Aizdomās turētajam kā drošības līdzeklis aizvien ir spēkā apcietinājums.