Apsekojot Lielvārdes dzelzceļa stacijas apkārtni, policisti uz perona soliņa pamanīja guļošu cilvēku. Viņš tika pamodināts, un no personas bija jūtama alkohola smaka. Pārbaudot personas datus, noskaidrots, ka tas ir viens no vīriešiem, par kuru uzvedību vilcienā bija saņemta sūdzība. Ņemot vērā, ka persona nespēja patstāvīgi pārvietoties, pieņemts lēmums viņu nogādāt atskurbtuvē. Pēc atskurbšanas ar aizturēto veiktas profilaktiskas pārrunas.
Otrdiena, 20. oktobris, 2026 08:21
Vīrietis pēc trokšņošanas vilcienā, aizmieg Lielvārdē uz perona
9. oktobrī ap desmitiem vakarā policijā saņemta informācija, ka vilciena «Rīga–Daugavpils» pirmajā vagonā atrodas divas personas, kuras skaļi klaigā un traucē pārējiem pasažieriem. Pēc brīža saņemta informācija, ka abas personas vilcienu pametušas.