Viss sākās ar iestigušu auto... Aizupēs vīrieti pārbauda par narkotikām

Ierodoties likumsargi konstatēja, ka pa iebrauktu taku apstādījumos pie Mežezera ir iebraukusi un dubļos iestigusi automašīna «Audi». Tā bija iedarbināta, un salonā atradās vīrietis, kurš apstiprināja, ka vadījis automašīnu un ar to iestidzis dubļos. Pašvaldības policisti gan pašu automašīnas vadīšanas faktu nebija fiksējuši. Pārbaudē alkohola koncentrācija vīrieša izelpā netika konstatēta, taču viņa uzvedība radīja aizdomas par iespējamu personas atrašanos psihotropo vai narkotisko vielu ietekmē. Notikuma vietā atradās arī divi liecinieki, kuri bija izsaukuši policiju un norādīja, ka vīrietis uzvedies neadekvāti – apreibuma stāvoklim raksturīgā veidā.
Par notikušo informēta Valsts policija. Vīrietis piekrita labprātīgi palikt notikuma vietā un sagaidīt Valsts policijas darbiniekus, vienlaikus paziņojot, ka atteiksies no jebkāda veida ekspertīžu veikšanas. Pie viņa atrasta arī polietilēna paciņa ar augiem, kas vizuāli bija raksturīgi marihuānai. Ierodoties Valsts policijas amatpersonām, tās pārņēma turpmāko darbu notikuma vietā un uzsāka kriminālprocesu.