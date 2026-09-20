“Visu cieņu karavīriem!” Negadījuma aculiecinieki Ogres novadā pieredz, kā mācībās apgūtais palīdz reālā situācijā

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Kā liecina Nacionālo bruņoto spēku izplatītā informācija sociālajos tīklos. Zemessardzes 54. Kaujas atbalsta bataljona Tiltlicēju rotas karavīri pēc apmācībām Daugavā devās uz vienības izvietojuma vietu Ogrē un bija apstājušies pie pagaidu luksofora, kas uzstādīts ceļa remontdarbu dēļ.
Tajā brīdī pretējā braukšanas joslā, tieši pirms remontdarbu posma, notika smags ceļu satiksmes negadījums, kurā kravas automašīna ietriecās pie luksofora signāla stāvošās automašīnās.
"Deviņi Nacionālo bruņoto spēku karavīri nekavējoties devās palīgā. Tika izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, novērtēts cietušo stāvoklis un sadalīti pienākumi. Karavīri sniedza cietušajiem pirmo palīdzību atbilstoši dienestā iegūtajām zināšanām un prasmēm, kā arī nepārtraukti uzraudzīja viņu stāvokli līdz mediķu ierašanās brīdim," raksta Latvijas armija pārstāvji.
Tikmēr pārējie karavīri norobežoja negadījuma vietu un apturēja satiksmi abos virzienos, lai nodrošinātu drošu vidi palīdzības sniegšanai.
Zemessardzē uzsver, ka karavīru ātrā un koordinētā rīcība palīdzēja nodrošināt cietušajiem nepieciešamo palīdzību līdz operatīvo dienestu ierašanās brīdim.
"Novēlam visiem negadījumā cietušajiem veiksmīgu un pēc iespējas ātrāku atveseļošanos!" tā Latvijas armija.
Sestdien Ogres novadā notikušā ceļu satiksmes negadījuma vietā strādājušas divas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigādes, un divus cietušos bija nepieciešams nogādāt slimnīcā turpmākas palīdzības saņemšanai, aģentūru LETA informēja NMPD Komunikācijas nodaļa.
"Mēs bijām Volvo. Paldies puišiem!" Ko saka komentētāji?
Savu apbrīnu neslēpj arī Facebook konta komentētāji, izrādās vairāki no tiem ir aculiecinieki notikušajam.
Armands Spricis: "Karavīri malači! Cepuri nost tādiem mūsu dzimtenes sargiem."
Anita Kirsteina raksta, ka "starp tiem 9 karavīriem bija arī mans mazdēls."
Paula Birkāne arī apliecina: "Biju lieciniece tam cik zemessargi operatīvi darbojās, visu cieņu!"
Ruslans Ruslans: "Braucu to ceļa posmu, paldies cilvēkam, kurš brīdināja ka ceļš nebūs tik ātri atbrīvots,veselību cietušajiem."
Eva Voitāne raksta, ka "Cietušajiem paveicās, ka karavīri tik ātri un koordinēti rīkojās! Veiksmīgu atveseļošanos cietušajiem!"
Liene Guseva: "Viņi bija super! Mēs bijām VOLVO, pēc trakāk cietušas mašinas. Puišiem lielākais paldies!"
Venta Leite pievienojas un raksta: "Visu cieņu karavīriem. Kopā ir viss spēks, zināšanas,rīcības plāns. Veiksmīgi izveseļošanos cietušajiem!"