Volkswagen ielido pagalmā un aizbrauc: ogrēnieša žogs kā magnēts pārgalvīgiem vadītājiem

Ekrānšāviņš no TV3 raidījuma "Degpunktā" raidījuma (19.01.)
Volkswagen ielido pagalmā un aizbrauc: ogrēnieša žogs kā magnēts pārgalvīgiem vadītājiem

OgreNet

TV3 raidījumā "Degpunktā" stāsta par kādu negadījumu Ogrē, kur kādā īpašumā avarējis "Volkswagen”, nogāžot tā sētu un bojājot pagalmu. Pēc veikuma, vadītājs esot ieslēdzis avārijas gaismas un devies prom, neziņojot par negadījumu nedz policijai nedz arī nama īpašniekam. Ogrēnietis Juris pēc atgriešanās mājās un nodarījuma konstatēšanas, pats izsauca policiju. Kā vēsta raidījums, Jura īpašums atrodas uz stūra krustojumam, kur automašīnas brauc no piecām pusēm, nereti ar ātrumu, kas krietni pārsniedz atļauto. Vīrietim jau desmitiem gadu jāsaskaras ar vadītājiem, kuri nogāž viņa žogu, izbraukā viņa īpašumu.

sižetā stāsta mājas saimnieks, pirms šīs avārijas, pēdējā reize bija 3. janvārī, kad kāds vadītājs ieskrēja stabā, kunga žogā un aizbrauca tālāk, tomēr ir bijis arī trakāk.

“Nav jau pirmo reizi, ka te iebrauc. Kaut kas jāmaina ir, re kur liepa stāv šķība, tur bija elektrības stabs. Padomju laikā vismaz sešas, astoņas reizes,” televīzijai stāsta Juris. 

mceu_96407909111768899375087.jpg

Ekrānšāviņš no TV3 raidījuma "Degpunktā" raidījuma (19.01.)

Kopā varētu būt ap 20 gadījumiem, kad pārgalvīgi un iereibuši vadītāji ietriecas viņa īpašumā.

"Ogres pilsētai šī vieta ir labi zināma, kā bīstamu situāciju izraisoša, taču šobrīd nekādi plāni, lai pienācīgāk regulētu satiksmi nav paredzēti. Juris atmet ar roku un skaidro, ka pie tā jau ir pierasts, un kā viņš, tā arī ģimenes mīlulis ar gadiem agresīvos vadītājus uztver arvien mierīgāk," vēsta "Degpunktā".

Valsts policija ir atradusi vainīgo vadītāju un viņam pienāksies sodi par avārijas izraisīšanu un notikuma vietas pamešanu. Jurim tikmēr kārtējie žoga labošanas darbi, un cerība, ka drīz pagalmā neiegāzīsies vēl viens negaidīts viesis.

