Kā sižetā stāsta mājas saimnieks, pirms šīs avārijas, pēdējā reize bija 3. janvārī, kad kāds vadītājs ieskrēja stabā, kunga žogā un aizbrauca tālāk, tomēr ir bijis arī trakāk.
“Nav jau pirmo reizi, ka te iebrauc. Kaut kas jāmaina ir, re kur liepa stāv šķība, tur bija elektrības stabs. Padomju laikā vismaz sešas, astoņas reizes,” televīzijai stāsta Juris.
Ekrānšāviņš no TV3 raidījuma "Degpunktā" raidījuma (19.01.)
Kopā varētu būt ap 20 gadījumiem, kad pārgalvīgi un iereibuši vadītāji ietriecas viņa īpašumā.
"Ogres pilsētai šī vieta ir labi zināma, kā bīstamu situāciju izraisoša, taču šobrīd nekādi plāni, lai pienācīgāk regulētu satiksmi nav paredzēti. Juris atmet ar roku un skaidro, ka pie tā jau ir pierasts, un kā viņš, tā arī ģimenes mīlulis ar gadiem agresīvos vadītājus uztver arvien mierīgāk," vēsta "Degpunktā".
Valsts policija ir atradusi vainīgo vadītāju un viņam pienāksies sodi par avārijas izraisīšanu un notikuma vietas pamešanu. Jurim tikmēr kārtējie žoga labošanas darbi, un cerība, ka drīz pagalmā neiegāzīsies vēl viens negaidīts viesis.